Gabriel Monteiro se casa dentro de presídio no Rio de Janeiro

O ex-vereador do Rio de Janeiro, Gabriel Monteiro, se casou com Ana Carolina dos Santos Chagas, dentro do presídio em que o ex-policial militar cumpre pena após ser acusado de estupro contra uma jovem de 22 anos.

O casamento foi registrado no dia 10 de maio deste ano, no cartório do 24º Ofício de Notas do Rio de Janeiro, e segundo o texto, os dois vivem em união estável desde 13 de setembro de 2022 e se casaram em regime de separação total de bens.

Os dois estão juntos desde antes da prisão de Gabriel Monteiro, que foi detido em 7 de novembro de 2022.

*Com informações do Metrópoles

