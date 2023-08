Novo complexo esportivo com academia ao ar livre beneficia população no bairro Planalto

Manaus (AM) – Para tornar a capital amazonense referência no esporte ao nível mundial, a Prefeitura de Manaus avança com a agenda de readequação de espaços esportivos em diferentes bairros e comunidades, como o novo complexo esportivo construído no meio da praça das Flores, no conjunto Flamanal, bairro Planalto, Zona Centro-Oeste, entregue pelo prefeito de Manaus, David Almeida, na noite desta quinta-feira (10).

Na ocasião, Almeida acentuou o objetivo da Prefeitura de Manaus em ampliar as áreas de lazer e o acesso ao esporte para a população.

“O trabalho que nós estamos fazendo aqui no Planalto é o mesmo que estamos fazendo em toda a cidade de Manaus. Esse trabalho é a resposta aos anseios da população, estamos buscando na área do esporte devolver pequenos espaços como esse que talvez não tenha significado para quem mora distante daqui, mas para quem mora aqui é uma mudança significativa, e isso faz com que as pessoas possam viver em comunidade, melhorando a sua condição e qualidade de vida”, garantiu Almeida.

O projeto, executado pela Secretaria Municipal de Infraestrutura (Seminf), garantiu à comunidade duas novas quadras esportivas: uma destinada à prática de basquetebol e outra, a de voleibol, adaptável, ainda, ao futsal.

A Seminf fez a readequação de todo o espaço da praça das Flores, iniciando pela implantação de uma extensa rede de drenagem no entorno, para sanar os alagamentos recorrentes em dias de chuva.

“É um momento histórico, eu vim para esse bairro com quase 10 anos de idade, e olhando para a realidade desse lugar, pedi para o prefeito David para que recuperássemos essa área e fizéssemos um complexo esportivo, então essa é a primeira quadra de basquete de Manaus e hoje também estamos homenageando um grande jogador de basquete aqui do Amazonas, é uma alegria entregar essa obra tão significativa para esse bairro”, pontuou o titular da Seminf, Renato Junior.

Além da atenção à praça e ao sistema de drenagem de águas pluviais, a prefeitura intensificou nos últimos meses as ações do programa “Asfalta Manaus” no bairro, que tem, atualmente, mais de 140 ruas recapeadas por toda a extensão.

Novo complexo esportivo construído no meio da praça das Flores Foto: Divulgação

O espaço se transformou em um complexo de esporte e lazer. Além de ponto de encontro, os moradores poderão se exercitar na academia ao ar livre, que foi totalmente reestruturada. Quem praticava esportes no meio da rua, agora conta com duas quadras poliesportivas, montadas em estrutura metálica e cobertas, para os moradores poderem usufruir das atividades esportivas em dias de sol ou chuva.

Ao lado da praça, o sonho dos moradores se tornou realidade: a construção das quadras poliesportivas, que possuem 16 metros de extensão cada. Uma quadra foi apropriada para a prática de vôlei e futsal e outra para a prática de basquetebol, modalidade fortemente exercida por moradores do bairro, também com cobertura, arquibancada e novo piso, mais resistente e com durabilidade das cores. Ambas as construções seguem os padrões modernos de engenharia.

A aposentada Raquel de Oliveira, uma das moradoras do bairro, afirma que o momento é de alegria. “Isso para nós é um privilégio, há mais 30 anos não víamos uma mudança como essa no nosso bairro, e podemos ver que o nosso bairro está tendo um progresso, recebendo esse olhar da prefeitura, hoje os moradores estão ganhando um presente muito importante”, disse a moradora.

Reduto do basquete

Em 1990, o morador do conjunto Flamanal, Waldymar Aranha, na época docente de educação física na Universidade Federal do Amazonas (Ufam), fundou o time independente Aranha Basketball Clube Escola, com o objetivo de introduzir crianças e jovens da comunidade na prática do esporte.

No início do projeto, as partidas aconteciam na rua improvisada com pintura na rua feita pelos próprios moradores. O time ganhou popularidade nos conjuntos adjacentes ao Flamanal, como o Jardim de Versalles, Campos Elíseos, Belvedere e Vista Bela, atraindo mais entusiastas interessados em jogar basquete.

A nova quadra vai atender mais de 80 pessoas, incluindo crianças a partir de 5 anos de idade. Rampas de acesso e três banheiros foram construídos no complexo, sendo um deles, para atender Pessoas com Deficiência (PcDs). A praça das Flores ganhou estrutura de iluminação e serviços de pintura e paisagismo, que deram cara nova ao espaço público.

A meta da gestão é atender pelo menos 15 bairros com obras de reformas de complexos esportivos.

*Com informações da assessoria

Leia mais:

Quadra é reinaugurada e times da Zona Rural de Rio Preto da Eva recebem equipamentos esportivos

Estudante de escola pública de Manaus se destaca no futebol e vai treinar no Corinthians

Atletas indígenas são promessas de medalhas nas próximas Olimpíadas