Agressor ameaça ex para que ela retire medida protetiva na polícia e é preso em flagrante

Humaitá (AM) – Um homem de 35 anos foi preso em flagrante, nesta quinta-feira (10), por ameaça e violência psicológica no âmbito de violência doméstica, praticados contra a sua companheira, de 36 anos, no município de Humaitá.

De acordo com a delegada Wagna Costa, a vítima compareceu à DEP, junto ao homem, para retirar a medida protetiva que havia requerido contra o seu companheiro em 2021 e, na ocasião, os policiais civis perceberam um comportamento suspeito por parte da mulher e a questionaram a respeito.

“Ela nos relatou que sofria ameaças e violência psicológica, praticadas pelo homem. Inclusive, ele a ameaçou para que ela fosse à delegacia retirar a medida protetiva. Além disso, ela contou que conviveu com o infrator por aproximadamente 13 anos e, durante o relacionamento, o autor se comportava de maneira violenta, a ameaçava, a ofendia, agredia ela e os filhos, bem como restringia a sua liberdade”, explicou.

Ainda conforme a delegada, após a escuta, foi determinada a prisão em flagrante do homem, no momento em que ele ainda estava na delegacia com a vítima. O homem responderá por ameaça e violência psicológica e ficará à disposição do Poder Judiciário.

*Com informações da assessoria

Leia mais

Homem agride companheira e diz que vítima sofreu acidente de moto em Manaus

Homem é preso por violência doméstica contra ex-companheira no Amazonas

Homem agride esposa e coloca fogo em casa