VÍDEO: Explosão em porão de barco deixa morto e feridos no Porto de Manaus

Manaus (AM) – Um barco identificado como “Itapuranga” explodiu na tarde desta sexta-feira (11), no Porto da Moderna, no Centro, Zona Sul de Manaus.

Em vídeos que circulam nas redes sociais, é possível ver a correria entre tripulantes e populares que tentavam ajudar as pessoas que ficaram feridas com a explosão.

Oito pessoas ficaram feridas durante explosão em barco que estava atracado no Porto da Manaus Moderna, que fica localizado no Centro de Manaus.

De acordo com o 1º tenente do Corpo de Bombeiros Militares do Amazonas (CBMAM), Jonatas Castro, o acidente ocorreu no momento em que a embarcação estava vazia e em manutenção.

“O acidente ocorreu no porão no barco, enquanto uma equipe realizava manutenção no tanque de combustível. Durante o procedimento, algo causou a explosão, pois depois que você retira o combustível, cria-se um ambiente repleto de gás, e esse gás perto de uma faísca, ele explode, foi o que levou a explosão parcial do barco”, disse o tenente.

Ainda segundo o profissional, oito pessoas ficaram feridas, sendo dois casos graves e um óbito.

“Fizemos a vistoria e encontramos três vítimas. Duas delas gravemente feridas, com o corpo parcialmente queimado, e também temos um óbito. No total foram oito vítimas, pois cinco pessoas que estavam próximas no momento do acidente, também foram atingidas por estilhaços”, finalizou Castro.

O Portal Em Tempo entrou em contato com os hospitais onde as vítimas foram enviadas, mas até o momento, não tivemos retorno sobre o estado de saúde dos feridos.

🚨 AGORA: Barco explode e deixa feridos na Manaus Moderna. pic.twitter.com/3DOEHdEvMJ — Portal Em Tempo (@emtempofb) August 11, 2023

*Matéria em atualização

