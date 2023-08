Startup amazonense de gestão financeira participa de rodada de investimentos no Casarão Cassina

Manaus (AM) – Após a abertura do próprio negócio muitos empreendedores encontram dificuldades em organizar todo o financeiro da empresa, seja por falta de conhecimento ou de tempo. De acordo com dados do Sebrae e do IBGE, 95% pagam imposto indevido, 59% não possuem gestão e 38,6% das microempresas fecham após 5 anos. Ao analisar o cenário e perceber as dores de inúmeros negócios durante sua jornada, Jonatha Oliveira passou a idealizar a “Faço a Conta em 2020”, mas foi apenas em junho de 2022 que ela passou a operar após o lançamento do seu MVP (produto mínimo viável).

“Nós já trabalhávamos com consultoria financeira e tínhamos uma solução fiscal. Então, resolvemos criar uma spin-off. Assim nasceu a Faço a Conta, com o objetivo de ser um sistema onde fosse possível unificar a gestão financeira, fiscal e tributária das empresas, levando inteligência e praticidade. Hoje, o nosso cliente consegue emitir uma nota, cadastrar um produto, um cliente e consegue operar toda a empresa dele pela plataforma na palma da mão”, disse o CEO da Faço a Conta, Jonatha Oliveira.

Atualmente, com 15 pessoas na equipe e incubada no Samsung Ocean, a fintech tem 92 clientes, entre elas empresas de pequeno e médio porte. E já projetando novos rumos para crescimento, uma das alternativas para tornar isso possível é a oportunidade de atrair novos investidores. Dessa forma, a Faço a Conta é a primeira startup do Amazonas a participar do Roadshow, rodada de investimentos promovida pela Osten Invest, onde a startup será apresentada para potenciais investidores.

“É a primeira vez que ocorre um evento desse formato em Manaus, baseado no modelo de Equity Crowdfunding que é o investimento a partir de financiamento coletivo. Esta rodada é liderada pela Osten Invest, que faz parte da holding Osten Moove. Esperamos fomentar mais eventos como este. O Roadshow tem como objetivo apresentar a Startup Faço a Conta como uma excelente oportunidade de investimento, de forma que os investidores podem esperar a multiplicação dos seus investimentos”, ressaltou Vania Thaumaturgo, CEO da Osten Digital.

“Faço a Conta” unifica a gestão financeira, fiscal e tributária Foto: Divulgação

Após o “Pitch”, momento de apresentação da startup, os investidores poderão adquirir cotas, cujo valor mínimo é de R$ 10 mil, com o valor total de captação de R$ 400 mil, para uma participação de 10%. A partir do Roadshow, a Faço a Conta será acelerada pela Osten Digital, braço da holding Osten Moove para a Amazônia. Em breve, a Osten Digital fornecerá mentoria aos empreendedores, acompanhamento da evolução dos negócios e auxílio para alavancagem dos negócios. Para mais informações, basta acessar os sites www.osteninvest.com.br e www.facoaconta.com.br .

*Com informações da assessoria

Leia mais:

Responsável por lojas autônomas em Manaus, Startup Lutti ganha prêmio internacional

No Amazonas, empresas passam a aderir o uso de bermuda no trabalho devido ao calor excessivo

Amazonas fecha mês de julho com crescimento de 8% em abertura de empresas