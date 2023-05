Membro da equipe de Lana Del Rey é roubado no RJ e detona Brasil

Rio de Janeiro (RJ) – Um membro da equipe de instrumentos da cantora Lana Del Rey, identificado como Will Whitney, usou as redes sociais para desabafar que foi vítima de um roubo, o técnico de bateria relatou aos seguidores que teve o celular furtado por um cara em uma moto e não vê a hora de deixar o Brasil.

“Acabei de ter o meu iPhone roubado da minha mão por um pedaço de merda numa moto. Foda-se este país inteiro. Eles não merecem música ao vivo. Mal posso esperar para ir para casa“, escreveu ele, acrescentando duas hashtags “Foda-se o Brasil” e “Lixos humanos”.

Will fez um desabafo em seu perfil no Instagram com uma foto do último show de Lana, no Rio de Janeiro na semana passada.

Will privou os comentários da publicação, após seguidores brasileiros invadiram o post acusando o técnico de xenofobia após o desabafo. No início da tarde desta quarta-feira (31), ele deletou o post e desativou seu perfil na rede social.

Membro da equipe de Lana Del Rey foi assaltado — Foto: Reprodução/Instagram

Lana Del Rey em Manaus

A cantora americana Lana Del Rey desembarcou em Manaus nesta terça-feira (30), para conhecer a Amazônia e deixou os fãs amazonenses eufóricos.

Lana está no Brasil para apresentações no Festival MITA – Music Is The Answer, a primeira apresentação aconteceu no Rio de Janeiro e a próxima é neste fim de semana, em São Paulo. Para mais informações sobre a passagem da artista pelo Amazonas clique aqui.

