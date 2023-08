Prefeitura leva campanha de combate ao trabalho infantil a principais vias de Manaus

Manaus (AM) – Dando continuidade às atividades da Campanha de Combate à Exploração do Trabalho Infantojuvenil nas Ruas de Manaus, a Prefeitura de Manaus, por meio da Secretaria Municipal da Mulher, Assistência Social e Cidadania (Semasc), realizou, nesta sexta-feira, 25/8, uma série de ações de sensibilização e distribuição de material informativo em pontos estratégicos das zonas Sul e Centro-Sul da cidade.

Contando com mais de 120 servidores e colaboradores de instituições parceiras, as ações foram realizadas em trechos das avenidas Constantino Nery, Mário Ypiranga Monteiro e avenida das Torres, onde, de acordo com levantamento de dados realizado pela secretaria, há a maior incidência de crianças e adolescentes em situação de exploração.

“Estamos entrando em nosso segundo semestre de campanha, continuando sempre com as ações de sensibilização, parte importante do nosso trabalho. São ações que agora fazem parte da realidade do município e continuarão sendo, pois queremos, de forma efetiva, fazer com que a população entenda a gravidade de se financiar o trabalho infantil mesmo que de maneira indireta e mostrar para as famílias envolvidas com a prática de que há, sim, outras alternativas para mudar de vida”, explicou a chefe da Divisão Especial de Média Complexidade do Departamento de Proteção Social Especial (DPSE) da Semasc, Márcia Helena.

De acordo com dados coletados pelo DPSE, 235 famílias já foram abordadas pelo Serviço de Abordagem Social da secretaria desde o lançamento da campanha, em fevereiro, com a grande maioria das crianças identificadas em situação de exploração estando na faixa etária de 7 a 11 anos de idade.

, pode entrar em contato com o Disque Denúncia através dos números 0800 092 1407, 0800 092 6644 ou ainda pelo número 100 (Disque Direitos Humanos, serviço nacional).

Parceiros

Participaram das ações de sensibilização realizadas nesta sexta: a Secretaria Municipal de Saúde (Semsa), o Instituto Municipal de Mobilidade Urbana (IMMU), a Coordenadoria da Infância e da Juventude do Tribunal de Justiça do Estado do Amazonas (TJAM), o Conselho Tutelar e as Organizações da Sociedade Civil (OSCs) O Pequeno Nazareno, Desafio Jovem, o Núcleo de Assistência à Criança e à Família em Situação de Risco (Nacer) e o Movimento Comunitário Vida e Esperança.

Sobre a campanha

Com mais de 20 secretarias, entidades e órgãos parceiros, a “Campanha de Combate à Exploração do Trabalho Infantil nas Ruas de Manaus” é a maior já desenvolvida pela Prefeitura de Manaus no combate ao trabalho infantil e uma das mais importantes campanhas socioassistenciais já desenvolvidas pelo poder público municipal.

