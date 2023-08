‘Sou Manaus 2023’ conta com R$ 22 milhões em patrocínios privados e apoios; veja lista

Evento vai contar com a presença do DJ David Guetta e mais 13 atrações nacionais

O prefeito de Manaus, David Almeida, anunciou, na tarde desta segunda-feira (28), a lista completa dos patrocinadores privados e apoios que vão investir, no total, R$ 22 milhões para a realização do “#SouManaus Passo a Paço 2023”.

O evento vai contar com a presença do DJ David Guetta e mais 13 atrações nacionais, o chefe do Executivo municipal destacou a importância de pensar grande para Manaus, tornando a cidade uma referência para o mundo e deixando no passado a expressão “Porto de Lenha”, eternizada pelo poeta Torrinho.

“Manaus não é mais um ‘Porto de Lenha’ como na música do Torrinho. Manaus é a sexta ou sétima cidade do Brasil e precisamos pensar desta forma. Temos que colocar Manaus para cima como protagonista. O evento terá o custo aproximado de R$ 28 milhões, sendo que R$ 22 milhões serão pagos pelos patrocinadores privados e apoios. Assim, o poder público irá arcar com R$ 6 milhões, valor referente a menos da metade do que estava orçado na LOA 2023, que era de R$ 13 milhões”, enfatizou Almeida.

Essa será a primeira vez que a Prefeitura de Manaus realizará um evento com a maior parte dos recursos oriundos do setor privado, fato que confirma o compromisso da atual gestão do prefeito David Almeida em respeitar o dinheiro público.

David Almeida fez questão de salientar o crescimento do festival em sua segunda edição com a nova roupagem. Prova disso é que a expectativa é de 150 mil pessoas por noite em um complexo de mais de 44 mil metros quadrados, com 10 áreas de ocupação, sendo 7 palcos.

Outro ponto citado foi a parceria público-privada estabelecida para o festival. David Almeida usou exemplos como do Carnaval de Salvador e Festival de Parintins, onde uma parte dos ingressos também é comercializado, o que proporciona a oportunidade de investir em maiores atrações para o público.

“No ano passado, tínhamos o palco principal para 40 mil pessoas. Agora esse palco foi para 60 mil. O da Alfândega, eram 12 mil e agora vamos para 20 mil. Vale ressaltar que as pulseiras e os ingressos são apenas para o acesso aos palcos, mas todas as demais áreas são abertas ao público. Foram muitas mentiras espalhadas nos últimos dias. De 150 mil pessoas diária, teremos a venda de apenas 2,5 mil ingressos. Apenas com o valor pago por esta empresa que participou do edital, nós pagamos todos os artistas locais e gospel”, informou.

Valorização do Artista Local

A Prefeitura de Manaus, por meio da Manauscult, aumentou em mais de 580% o número de artistas locais em relação a primeira edição, em 2015, onde apenas 12 artistas locais estiverem envolvidos.

Nesta edição, são mais de 700 trabalhadores da cultura, distribuídos em 9 segmentos, representados, legalmente, por 70 bandas, entre pessoas físicas e jurídicas.

Outro ponto positivo ressaltado por David Almeida é a criação de mais de 5 mil empregos diretos e indiretos. Serão 70 artistas musicais, 700 trabalhadores da cultura, 160 trabalhadores da cenografia. 75 artesãos, 200 manipuladores de alimentos na Praça de Alimentação e Feira da Semacc – Secretaria Municipal de Agricultura, Abastecimento, Centro e Comércio Informal, e 2.5 mil prestadores de serviços.

Patrocinadores e apoiadores

No total, o #SouManaus 2023 contará com 19 patrocinadores e 8 apoiadores. São eles:

Patrocinadores

1. BRADESCO

2. HONDA

3. HAPVIDA

4. AMAZONAS ENERGIA

5. ATEM

6. AVANCARD

7. BFX ELETRÔNICOS

8. NORTE AMBIENTAL

9. SUPERMERCADOS NOVA ERA

10. CONSTRUTORA POMAR

11. POSITIVO TECNOLOGIA

12. SANTO REMÉDIO

13. DM DE AGUIAR & CIA LTDA

14. TCL SEMP

15. MK BR S.A. – AIWA

16. J F de S TELES

17. H.P. LOGÍSTICA E NAVEGAÇÃO

18. EXECUTIVO SEGUROS E BENEFÍCIOS

19. AUTO POSTO BRASIL

Relação de Apoiadores

1. ÁGUAS DE MANAUS

2. GAIA ECO

3. TUMPEX

4. VINCI AIRPORTS

5. MANAUARA SHOPPING

6. TRAKTO

7. FEDERAÇÃO DAS INDÚSTRIAS DO ESTADO DO AMAZONAS (FIEAM)

8. SECRETARIA DE CULTURA E ECONOMIA CRIATIVA (GOVERNO DO AMAZONAS

*Com informações da assessoria.

