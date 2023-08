Trio é preso suspeito de matar homem para vingar morte de ‘amigo’ no AM

Gean da Silva Gomes, de 30 anos; Marcus Winther Daniel, de 28, e Natanael Rodrigues Daniel, foram presos durante a terça-feira (29), por envolvimento no assassinato de Marcelo Protásio Santiago, que tinha 24 anos. O crime ocorreu no dia 20 de agosto, em Jutaí, no interior do Amazonas.

Segundo o investigador Daniel Barroncas, o trio é suspeito de matar Marcelo Protásio Santiago para vingar a morte de um homem conhecido deles, identificado como Clebson Torres.

“Naquele mesmo dia, Marcelo teve uma desavença com Clebson por motivo banal, e esperou ele na saída de um clube, onde desferiu três facadas nele, que não resistiu aos ferimentos e foi a óbito”, explicou Barroncas.

Ainda conforme o gestor, em decorrência disso, Gean, Marcus e Natanael foram em busca de Marcelo para vingar a morte de Clebson. Ele foi encontrado em um sítio em uma área de mata de difícil acesso, onde foi espancado até a morte.

“Durante diligências, conseguimos localizar o corpo de Marcelo, no entanto, os autores fugiram do local. Posteriormente, eles foram identificados e representados a Justiça pelas prisões. As ordens judiciais foram decretadas no sábado (26), pela Vara da Comarca de Jutaí”, disse o gestor.

Conforme Barroncas, o crime foi motivado por vingança, em decorrência do crime cometido por Marcelo na época dos fatos.

Gean, Marcus e Natanael responderão por homicídio qualificado, e serão encaminhados à audiência de custódia, onde ficarão à disposição do Poder Judiciário.

