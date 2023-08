Governo realiza homenagem a escritores amazonenses na Biblioteca Pública

Manaus (AM) – A Biblioteca Pública do Amazonas sediará, a partir desta sexta-feira (01/09), às 18h, a primeira de uma série de homenagens a escritores amazonenses. Capitaneado pelo escritor e diretor de bibliotecas da Secretaria de Cultura e Economia Criativa, Márcio Souza, o evento pretende promover um encontro entre toda a comunidade literária do Amazonas.

O primeiro homenageado da série é o escritor e político Álvaro Maia. A ação é uma realização do Governo do Amazonas, por meio da Secretaria de Cultura e Economia Criativa em parceria com a Academia Amazonense de Letras. O objetivo é relembrar a memória e as obras de escritores renomados para que todos possam usá-las como aprendizado.

Álvaro Maia, um destacado escritor, jornalista e político amazonense, deixou um importante legado, tendo sido um defensor incansável das riquezas naturais da nossa região. Em sua carreira política, se dedicou à causa da preservação ambiental da Amazônia. Suas obras e ações tiveram impacto significativo na valorização e conservação da rica herança cultural do Amazonas. Foi governador do estado e senador pelo Amazonas.

Márcio Souza, que conduzirá a palestra abordando diversos aspectos da vida e obra de Álvaro Maia, é um renomado escritor brasileiro, conhecido por sua vasta produção literária. Suas obras retratam com maestria a cultura e a identidade da região amazônica, conquistando admiradores tanto dentro quanto fora do Brasil.

‘Fé e esperança’

Para Márcio, a escolha de Álvaro Maia para inaugurar a série, se justifica no fato de ele ter sido uma figura importante na transição de um período de decadência econômica e social que o Amazonas viveu.

“Ele, já fora da política, mas ainda com muito prestígio, leu no Teatro Amazonas o seu texto ‘Canção de fé e esperança’, imprimindo uma visão esperançosa no futuro do nosso estado”, afirma Márcio Souza.

O objetivo de reunir convidados da sociedade de Manaus para debater a biografia e a obra dos grandes escritores do estado é divulgá-los entre os leitores do Amazonas para que tenham a curiosidade de conhecer as obras dos mais importantes autores do estado.

“A cada mês, teremos um autor sendo debatido por professores e pelos leitores de Manaus, com a presença do próprio autor, quando foi um autor vivo, debatendo com o público”, explica Márcio Souza.

“A Biblioteca Pública do Amazonas, além de ser uma das mais bonitas do país, tem um acervo muito rico, de autores do Amazonas. Aqueles que se interessarem, após participarem dos eventos, terão a oportunidade de conhecer a própria obra que foi discutida”, afirma o escritor.

*Com informações da assessoria

