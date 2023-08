Ministério Público denuncia Dedei Lobo ao TCE-AM

Manaus (AM) – O titular da 1ª Promotoria de Justiça de Humaitá, promotor Weslei Machado, encaminhou uma denúncia contra o prefeito de Humaitá (localizado a 701 quilômetros de Manaus), Dedei Lobo (PSC) ao Tribunal de Contas do Estado do Amazonas (TCE-AM).

A denúncia é devido aos apontamentos ilícitos na contratação de pessoal para a prestação de serviços de limpeza e manutenção das quadras de espore vinculadas à Secretaria Municipal de Esporte e Lazer (Semel).

Para o promotor, Dedei Lobo violou as regras de concurso público e fracionou a licitação referente aos serviços que seriam prestados. A homologação de nove contratos assinados por Dedei Lobo sob valor para a execução de um mesmo serviço aconteceu em 2021.

Leia mais:

Projetos que garantem direitos das pessoas com Espectro do Autismo são aprovados na Aleam

Redução de 25% na tarifa de esgoto é trabalho da CPI da Águas de Manaus

Orçamento de 2023 prevê salário mínimo de R$ 1.421