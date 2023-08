Começa retirada do 2º lote de pulseiras do #SouManaus 2023; veja locais

Manaus – A Prefeitura de Manaus, por meio da Fundação Municipal de Cultura, Turismo e Eventos (Manauscult), inicia, nesta quarta-feira, 30/8, a troca do segundo lote das pulseiras que garantem o acesso gratuito aos locais de programação do “#SouManaus – Passo a Paço 2023”. Para facilitar o acesso da população, as trocas das pulseiras funcionarão em cinco pontos estratégicos espalhados pela cidade.

A Manauscult reforça que é expressamente proibida a comercialização das pulseiras por terceiros, implicando na prática do “cambismo” de ingressos tipificada como crime, conforme disposto no artigo 2º, IX, da Lei nº 1.521/51, que trata sobre os crimes contra a economia popular. A pena prevista varia entre seis e dois anos de prisão e multa.

As pulseiras, que possuem sistema antifraude, serão checadas por agentes de segurança, nas baias de revista e acesso ao evento, com leitor de “QR Code” e reconhecimento facial. Destinadas apenas para acesso a dois, de um total de sete palcos, as pulseiras são limitadas a uma por Cadastro de Pessoa Física (CPF).

Pontos de troca

Os pontos de troca estão localizados nos estacionamentos dos supermercados Nova Era (unidades da avenida das Torres, avenida Silves, avenida Torquato Tapajós e avenida Governador Amazonino Mendes – antiga Grande Circular), além da sede da Secretaria Municipal de Limpeza Urbana (Semulsp), no bairro da Compensa, que será exclusivo para trocas com garrafas PETs.

A retirada pode ser feita das 13h às 21h nesses locais. Para realizar a troca das pulseiras, os inscritos devem levar o comprovante impresso ou digital do cadastro no site do #SouManaus, um documento oficial com foto, as 30 garrafas PETs ou o quilo de alimento não perecível com a validade vigente. No comprovante do cadastro, aparece o ponto de troca escolhido pela pessoa no ato da inscrição.

“Esse local deve ser respeitado, uma vez que não serão realizadas trocas em outro ponto. As pulseiras serão individuais e válidas apenas para o dia escolhido no ato do cadastro”, orienta o diretor-presidente da ManausCult, Osvaldo Cardoso.

Fotos: Phil Limma/Semcom

Datas das trocas

A população deve ficar atenta para as datas das trocas das pulseiras, que ocorrem de acordo com os lotes sorteados. O 1º lote foi trocado nos dias 28 e 29/8. Já as pulseiras do 2º lote começam nos dias 30 e 31/8. Em seguida, as pulseiras do 3º lote serão trocadas nos dias 1º e 2 de setembro, e o 4º e último lote de pulseiras poderão ser trocadas nos dias 3 e 4 de setembro.

