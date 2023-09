Primeiro dia do #SouManaus 2023 terá David Guetta e mais 22 atrações musicais

A Prefeitura de Manaus abre, nesta terça-feira (5), o “#SouManaus Passo a Paço 2023”, com David Guetta, o maior nome da música eletrônica mundial, além de outras quatro atrações nacionais, e 22 apresentações musicais locais, neste primeiro dia. O evento é gratuito e acontece no centro histórico de Manaus nos dias 5, 6 e 7 de setembro.

No palco Bradesco – Guardião da Amazônia, se apresentam no primeiro dia: Léo Magalhães, Zé Felipe e Virgínia, e David Guetta. Entre as atrações locais estão John Cavalcante, George Japa, Uendel Pinheiro e a DJ Aline Rocha. No palco Amazona as apresentações serão de Humberto Gessinger e Murilo Huff, além dos artistas locais como DJ Ariana Paes, Johnny Jack Mesclado, Official 80, DJ May Seven e Tome Xote. No palco Coreto, tocam DJ Noelle, Félix Aranha, DJ Noelle, Dani Sá, Natty dos Anjos, Strangers Hard Rock, 3 Gatos Pingados, e Antônio Bahia.

De acordo com o diretor-presidente da Manauscult, Osvaldo Cardoso, o #SouManaus já é o maior evento de artes integradas da região Norte e caminha para ser um dos mais importantes da América Latina.

“Estamos seguindo as diretrizes do prefeito David Almeida, que determinou que esta seja a maior edição de todos os tempos e é daqui para maior, sempre fazendo o festival crescer, porque Manaus merece o que tem de melhor, e com isso estamos fortalecendo a nossa cultura, o turismo e a economia local”, afirmou Osvaldo.

São esperadas mais de 150 mil pessoas por dia nesta edição do #SouManaus e o público terá uma gama de opções de entretenimento cultural que vão além das atrações musicais, com os espaços gastronômico, urbano, gamer, apresentações teatrais, circenses, stand up comedy, parkour, e rodas de conversa.

Nesta edição, a Prefeitura de Manaus aumentou em mais de 580% o número de artistas locais em relação à primeira edição, em 2015, onde apenas 12 artistas locais estiveram envolvidos. Ao todo, o evento conta com 77 artistas musicais regionais, e serão beneficiados mais de 600 trabalhadores da cultura local, mais de 160 trabalhadores da cenografia do evento, 75 artesãos, e 200 manipuladores de alimentos, gerando mais de 5 mil empregos diretos e indiretos na preparação e operação do evento.

*Com informações da assessoria

