MC Poze celebra nascimento da quarta filha: ‘Linda’; quinto bebê está a caminho

Aos 24 anos, Mc Poze do Rodo celebrou o nascimento de mais uma filha, Jade, na tarde desta quarta-feira (05). A menina é fruto do relacionamento do funkeiro com a influencer Isabelly Pereira. “Minha Jade nasceu. Indo ver minha neném”, escreveu ele nos stories.

Depois, ele postou registros com a bebê no colo e agradeceu as mensagens de carinho que recebeu. “Apresento para vocês minha Jadoca”, escreveu.

Na época em que a gravidez foi divulgada, Isabelly precisou se defender de ataques de fãs do músico, que a acusaram de ser interesseira.

“Não engravidei de uma ficada, não foi planejado, mas também não foi como vocês imaginam e em nenhum momento quis ganhar fama em cima da minha gravidez ou expor. Minha gravidez foi vazada”, disse ela nos stories.

O cantor já é pai de três filhos, Júlia, de 3 anos, Miguel, de 2, e Laura, de 1, com sua ex-mulher, a influencer Vivianne Noronha. Porém, ele também está aguardando o nascimento de outra menina, Manuela, fruto da relação com a estudante de biomedicina Myllena Rocha.

*Com informações da IstoÉ

