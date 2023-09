Primeiro ‘Cinema na Comunidade’ atrai mais de 1.600 pessoas na zona rural de Manaus

Na mesma semana que está acontecendo o maior festival de artes integradas do Norte do país, o “#SouManaus Passo a Paço 2023”, a Prefeitura de Manaus, por meio do Fundo Manaus Solidária (FMS) e da Secretaria Municipal de Educação (Semed), com apoio da Cooperativa de Crédito (Sicredi), realizou, nesta quarta-feira, 6, das 18h às 20h, o primeiro “Cinema na Comunidade” na escola municipal Solange Nascimento, localizada na BR-174, s/nº, bairro Tarumã, zona rural.

A realização desse evento é uma meta de ação estabelecida pelo FMS, tendo como objetivo criar uma experiência enriquecedora e inclusiva aos alunos, pais e moradores locais, levando a magia do cinema a todos.

“Esse projeto é uma parceria do Fundo Manaus Solidária e Semed com a Sicredi, que visa a inclusão da cultura e da arte para as crianças da zona rural, que não têm acesso a esse entretenimento”, destacou Emerson Castro, presidente do FMS.

Para Marlondia Rodrigues de Miranda, diretora há 15 anos da escola Solange Nascimento, é um presente estar recebendo o primeiro “cinema na comunidade”.

“É um presente, é uma ação que vem abrilhantar nossa comunidade, porque é uma comunidade rural e essa ação é a primeira. Na verdade, a gente nunca teve uma ação tão envolvente. Só posso agradecer a todos os envolvidos e dizer que é uma satisfação imensa, é um sonho, a comunidade está muito feliz. Agradeço ao nosso prefeito David Almeida e a todos os envolvidos”, disse Miranda.

A exibição do filme “O Gato de Botas 2” foi um sucesso entre o público presente. As gargalhadas das crianças ecoaram no ar enquanto o astuto Gato de Botas se aventurava em suas peripécias. Para muitos, essa experiência foi um momento inesquecível, um vislumbre de um mundo de imaginação que muitos nunca imaginaram acessar.

Claudiana Furtada, moradora do local e mãe de cinco filhos, compartilha sua satisfação. “Gostei bastante. Muitas crianças não podem ir ao cinema assistir, foi uma oportunidade boa e todo mundo está de parabéns”, enfatizou.

A parceria entre o FMS, a Semed e a Sicredi, além de proporcionar uma tarde de diversão e aprendizado, também promoveu a importância da cooperação entre as organizações públicas e privadas para beneficiar comunidades carentes.

O “Cinema na Comunidade” foi um verdadeiro sucesso. Estiveram presentes mais de 1.600 pessoas, entre estudantes e moradores da localidade.

