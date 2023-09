Terceira edição da Câmara Cidadã terá programação noturna do Projeto ‘Mais Vida’

Manaus (AM) – A terceira edição da Câmara Cidadã terá uma novidade: uma programação noturna voltada para a prática de atividades de ginástica, zumba e outras modalidades ofertadas ao público. A ação é uma parceria da Câmara Municipal de Manaus (CMM) com o Projeto “Mais Vida”, coordenado pela Secretaria de Estado de Assistência Social (Seas) nos centros de convivência.

O projeto funcionará nos dois dias de Câmara Cidadã. O evento, reformulado pelo presidente da CMM, vereador Caio André (Podemos), acontece nos dias 14 e 15 de setembro com serviços das 8h às 17h, no Centro de Convivência Padre Pedro Vignola, no bairro Cidade Nova, zona norte da capital, e logo em seguida iniciará o projeto Mais Vida, levando aulões de zumba, ritmos, pilates e atividades de funcional.

De acordo com o diretor de Projetos Especiais da CMM, André Galvão, o projeto pretende mobilizar tanto o público que buscará os serviços quanto os servidores que atuarão nos dois dias.

“Depois dos atendimentos, começaremos uma programação de atividades físicas como zumba, fit dance, atividade de ginástica, atividade funcional; várias atividades para a população e até para os próprios servidores das instituições parceiras que estarão nos dois dias de evento”, explicou André Galvão.

Atrativo

De acordo com a diretora do Centro de Convivência da Família Padre Pedro Vignola, Elizabeth Maciel, a programação para atividades físicas, no caso do projeto Mais Vida, é o principal atrativo do espaço, pois une a parte física ao emocional de frequentadores de todas as idades.

“As atividades não trabalham só a parte física, mas também a emocional, o fortalecimento de vínculos da nossa população, que é o nosso objetivo principal. Nós conseguimos fazer isso de forma muito eficaz através desses projetos no centro de convivência”, opinou.

A coordenadora do Mais Vida no centro, Ádria Amaral, destaca que, atualmente, a ação concentra 1.400 inscritos, em uma média de 45 turmas de pilates, hidroginástica, natação, fisioterapia, funcional, futsal, entre outras atividades. Ela também reforça a importância psicossocial do projeto.

“Todas as campanhas que a gente tem em paralelo com o setor psicossocial são desenvolvidas dentro das nossas unidades, tanto oficinas, palestras, sensibilizações, rodas de conversa, então o projeto Mais Vida é isso, trabalha o lado social e também o esportivo”.

Câmara Cidadã

A Câmara Cidadã foi idealizada pelo atual presidente da CMM, vereador Caio André (Podemos), visando aproximar o parlamento municipal dos bairros da cidade. Os serviços são gratuitos e disponibilizados por meio de parcerias firmadas com órgãos e entidades, tanto da iniciativa pública quanto privada.

Para a terceira edição, serão mantidos os gabinetes rotativos dos vereadores e a Tribuna Popular para recebimento de demandas dos moradores do bairro.

As duas edições do projeto Câmara Cidadã, promovidas pela CMM, totalizaram mais de 17 mil atendimentos oferecidos de forma gratuita para a população da capital.

