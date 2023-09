Enquanto Manaus sofre com altas temperaturas, municípios registram chuvas de granizo no interior do AM

Manaus (AM) – Manaus registrou mais um recorde e teve o dia mais quente do ano, durante a primeira semana de setembro. Os termômetros da capital amazonense chegaram a 38ºC, segundo o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet). No mesmo período, Boa Vista do Ramos e Juruá, duas cidades no interior do Amazonas registraram chuvas de granizo, segundo moradores dos municípios.

A alta na temperatura em Manaus foi registrado na quarta-feira (06), esse é o segundo recorde de temperatura na cidade, em menos de uma semana. No sábado (02), os termômetros da capital amazonense chegaram a 37,8ºC.

Veja ranking dos dias mais quentes em 2023

Dia 8 de setembro: 38ºC Dia 2 de setembro: 37,8ºC Dia 25 de agosto: 37,7ºC

Já nos últimos 30 anos, o recorde de temperatura máxima registrada na estação meteorológica do Inmet, em Manaus, foi de 39°C, no dia 21 de agosto de 2015. No entanto, com o passar do tempo, os valores têm se aproximado da máxima registrada naquele ano.

As queimadas e o desmatamento da Floresta Amazônica, em parte do estado também tem ajudado a elevar as temperaturas ao longo dos anos.

Tempestades e chuvas de granizo

Enquanto Manaus registra esse aumento de temperatura, a primeira cidade a registrar chuva de granizo foi Boa Vista do Ramos, na última terça-feira (5), e causou prejuízos no município. O temporal provocou alagamento na cidade e destruiu uma casa na área rural e deixou duas pessoas feridas, incluindo uma criança.

Segundo moradores, a chuva durou cerca de meia hora, mas foi o suficiente para causar danos em diversos pontos da cidade e na zona rural.

Já em Juruá, a chuva de granizo caiu sobre a cidade na sexta-feira (08). Segundo informações de moradores, além da destruição de dezenas de casas e prédios públicos, várias pessoas ficaram feridas com pequenas escoriações pelo corpo.

Em ambos os casos, a Defesa Civil Municipal afirmou que está acompanhando o caso e equipes do órgão estão atuando na avaliação dos danos materiais e no auxílio às famílias afetadas.

Leia mais:

Com 38ºC, Manaus registra temperatura mais alta do ano nesta quarta

Vídeos: Temporal deixa 100 casas destelhadas e causa pânico em Juruá, no interior do AM

Fumaça de queimadas encobre Manaus e cidades do interior do Amazonas