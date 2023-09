FCecon usa novo equipamento para realizar exames laboratoriais

O Laboratório de Análises Clínicas da Fundação Centro de Controle de Oncologia do Estado do Amazonas (FCecon), conta, desde o início do mês de setembro, com um moderno equipamento para a realização de exames bioquímicos, como glicose, colesterol e ureia, além de alguns testes imunológicos. Este equipamento atende pacientes da urgência, enfermarias, ambulatório, quimioterapia e outros setores.

De janeiro a agosto de 2023, o Laboratório de Análises Clínicas realizou, aproximadamente, 519 mil exames, que auxiliaram os médicos na avaliação do quadro clínico dos pacientes e na determinação das condutas do tratamento. São realizados pelo laboratório mais de 130 tipos de exames, como os de rotina, urina e de determinação de marcadores tumorais.

Segundo o gerente do Laboratório de Análises Clínicas, o farmacêutico-bioquímico Vanderlei Alves, o novo equipamento possui uma tela sensível ao toque que permite a interação do profissional diretamente na tela. Ele também mencionou que a estrutura mecânica possibilita uma maior velocidade na realização dos exames de sangue, garantindo eficiência nos testes em um formato mais flexível.

“O laboratório, assim como os pacientes que precisam realizar os exames, ganharam mais agilidade. Outra vantagem é o processo de calibração e controle mais eficientes, proporcionando resultados confiáveis, com alta sensibilidade e reprodutibilidade em menor período de tempo”, destacou Alves.

Equipamento

O aparelho custa cerca de R$ 1 milhão, e foi disponibilizado por meio de contrato de comodato. Os profissionais que trabalham no laboratório participaram do treinamento e o aparelho já está em funcionamento.

