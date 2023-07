FCecon capacita profissionais no Sistema de Informação de Câncer

Plataforma web é utilizada pelo Instituto Nacional de Câncer na obtenção dos dados do Amazonas sobre a incidência dos cânceres de mama e de colo do útero

Manaus (AM ) – A Fundação Centro de Controle de Oncologia do Estado do Amazonas (FCecon), órgão vinculado à Secretaria de Estado de Saúde (SES-AM), realizou, nesta quinta (13/07) e sexta-feira (14/07), o treinamento de atualização do Sistema de Informação do Câncer (Siscan), do Ministério da Saúde (MS), que reúne as informações de câncer do colo do útero e de mama.

O treinamento aconteceu no auditório Dr. João Batista Baldino, e foi organizado pelo Departamento de Prevenção e Controle do Câncer (DPCC/FCecon), responsável pelo Siscan no Amazonas. Estiveram reunidos profissionais prestadores de serviços do Sistema Único de Saúde (SUS), laboratórios e clínicas radiológicas, Serviços de Referência de Colo Uterino (SRCs) e de Diagnóstico de Mama (SDMs).

O Siscan é uma versão em plataforma web que integra os sistemas de informação do Programa Nacional de Controle do Câncer do Colo do Útero (Siscolo) e do Programa Nacional de Controle do Câncer de Mama (Sismama). O sistema é utilizado pelo Instituto Nacional de Câncer (Inca) na obtenção dos dados regionais sobre a incidência desses tipos de câncer.

Segundo a coordenadora Estadual de Atenção Oncológica, enfermeira Marília Muniz, a FCecon é responsável por capacitar os profissionais responsáveis para atuar no Siscan, principalmente, os prestadores de serviço do SUS no Amazonas. Visto que, são eles os responsáveis por inserirem os dados epidemiológicos no sistema de informação, os quais são utilizados na gestão e elaboração de políticas públicas contra os cânceres de mama e colo do útero.

Para a responsável da área técnica da saúde da mulher do Distrito de Saúde Sul, da Secretaria Municipal de Saúde (Semsa), enfermeira Rosandra Cavalcante, o treinamento foi importante porque permitiu reunir todos os envolvidos que alimentam o sistema e, assim, visualizar as responsabilidades de cada participante no processo.

“Com o uso do sistema conseguiremos viabilizar a continuidade e o seguimento da usuária que está em tratamento de câncer. Será possível ver o atendimento na unidade básica de saúde até o encaminhamento à FCecon. No hospital, os profissionais também conseguirão visualizar todas as informações da paciente, por exemplo, requisições e laudos, facilitando o seguimento da usuária”, disse Cavalcante.

Tempo de espera

Conforme Cavalcante, o treinamento dos envolvidos favorece também a diminuição do tempo de seguimento da usuária. Segundo ela, quando se consegue visualizar o que outro faz, permite-se trabalhar com propriedade com as informações inseridas.

Treinamento

As palestras foram ministradas pela enfermeira Marília Muniz; pelo servidor do setor de Tecnologia da Informação, Ricardo Moraes; e pelo voluntário da Rede Feminina de Combate ao Câncer do Amazonas (RFCC-AM), Aytalon Pacheco.

O treinamento tratou sobre controle de acesso, fluxo de informações, integração com outros sistemas, solicitações de exames e consultas, resultados, laudos, liberação, destravamento, relatórios, seguimento, conceitos e condutas.

