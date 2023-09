Dia Nacional do Teatro será comemora com programação gratuita

Manaus (AM) – Em alusão ao Dia Nacional do Teatro comemorado no próximo dia 19 de setembro a Casa de Artes Trilhares terá uma programação gratuita e livre para pessoas, artistas e interessados de todas as idades. A Casa fica localizada na Rua Belo Horizonte, bairro Adrianópolis.

“A Nossa casa sempre aproveita essas datas para fortalecer os laços com o público, acho que é realmente um dos pontos fortes da casa. Não existe deixar essa data passar assim, é o que nos move enquanto firma, espaço cultural e casa de artes”, salientou Rafaela Guimarães, produtora da Casa de Artes Trilhares.

O evento contará com oficinas de canto e coral para jovens, jogos teatrais para crianças e jogos de improviso para adultos. A programação ocorrerá pela parte da Tarde e contará com a mediação das diretoras de teatro Ananda Guimarães, Davilla Holanda e Giese Santos.

“A programação tem o objetivo de presentear a comunidade e o público que frequenta a casa. Escolhi das minhas parceiras de vida, as professoras mais antigas da Trilhares para essa programação”, explica Rafaela.

As inscrições começam dia 13 de setembro e o público pode acessar o link de inscrição nas redes sociais da Casa, no Instagram @casatrilhares. Serão oferecidas 20 vagas por oficina.

*Com informações da assessoria

Leia mais:

Durante discussão, homem dá soco em bebê de um mês e foge com criança de dois anos

PL cria campanha de doação de cabelos a pessoas com câncer é aprovado

Campanha contra ‘trabalho em condição análoga a de escravidão’ é aprovado na Câmara