Projeto ‘Terapia Assistida por Animais’ para idosos é retomada pela Prefeitura de Manaus

Manaus (AM) – Com objetivo de oferecer estímulo cognitivo aos idosos institucionalizados, com auxílio de pets, a Prefeitura de Manaus, por meio da Fundação Doutor Thomas (FDT), realizou, na tarde desta terça-feira, 12 de setembro, o retorno do projeto “Terapia Assistida por Animais”, na sede da instituição, localizada na rua Doutor Thomas, nº 798, bairro Nossa Senhora das Graças, zona Centro-Sul.

“A sensação de felicidade com a chegada dos animais foi evidente, com a presença de sorrisos em cada idoso que participou desta tarde. Percebemos o quanto essa Terapia Assistida por Animais (TAA), popularmente conhecida como “Pet Terapia” faz bem. Organizamos a sessão com 40 minutos de atividades, trabalhando circuitos cognitivos e as funções envolvendo comandos e interação com os pets. Importante dizer, que a sessão de hoje foi supervisionada por mim, pela psicóloga Yasmin Dias, a estagiária Gabriela Duarte e toda equipe do projeto Amigo Fiel, que é especializada em IAAs (Intervenções Assistidas por Animais)”, explica Adriano Lago, gerente do setor de psicologia da FDT.

Institucionalizada há 29 anos na Fundação Doutor Thomas e, já conhecida dos pets, Salete Machado, 86 anos, era participante assídua em 2015, hoje, conta alegre sobre o retorno da atividade.

“Eu sempre gostei dos animais, em 2015 eu participava aqui na fundação do projeto. Eu sempre falo que eu não enxergo com os olhos, hoje, enxergo com o coração, e os animais são verdadeiros amigos, estou emocionada com esse retorno, principalmente em reencontrar a Nina, que sempre foi o meu xodozinho”, conta Salete.

A idealizadora do projeto “Amigo Fiel”, Rose Britto, é graduada em Ciências Políticas; tem especialização em educação especial e inclusiva; acadêmica em psicologia, técnica de enfermagem e especialista em IAAs. Ela conta como está feliz com o retorno do projeto para idosos.

“Estou feliz com esse retorno, em 2015 tivemos uma parceria linda com a FDT e sei o quanto é benéfico para o bem-estar dos idosos. Somos uma equipe multidisciplinar, que se dedica ao trabalho, estudos, pesquisas e formação de profissionais das IAAs, promovendo por meio da interação com cães o desenvolvimento humano. Estamos com quatro pets, carinhosamente conhecidos pelos nomes de Imma (Schnauzer), Negresco (Maltês), Nina (Shih-tzu), e Bruce (Golden retriever), todos treinados para essa terapia”, explica Rose.

Segundo a responsável técnica da equipe de saúde da FDT, a médica Raquel Belém, a convivência com pets traz benefícios não só físicos como psicológicos aos idosos. Incentiva a comunicação e a interação social ao compartilharem experiências e até contar histórias engraçadas sobre seus animaizinhos.

O simples ato de acariciar e brincar com os animais estimula o relaxamento do corpo e da mente pela liberação de hormônios como a serotonina e dopamina, ajudando assim, na diminuição do estresse e da ansiedade. Ajuda na estimulação da memória, o que beneficia principalmente, os idosos com Alzheimer ou outras demências”, explica Raquel.

Para a diretora-presidente da Fundação Doutor Thomas, Martha Moutinho, resgatar esse projeto que já beneficiou tantos idosos residentes é uma imensa alegria.

“Promover atividades terapêuticas na ILPI, é fundamental para o bem-estar da pessoa idosa, ainda mais quando se trata da companhia dos amados pets, eles que estão presentes na casa de muitos brasileiros, promovem alegria e reforçam os laços de afetividade. Mas estes benefícios vão além: ter um pet melhora o bem-estar físico e emocional e pode ajudar no tratamento de doenças”, explica Martha.

*Com informações da assessoria

leia mais:

Dentista é preso por estuprar paciente em consultório durante procedimento

Terra Brasil pode receber 1% da arrecadação de loterias

Ministério pede agilidade no licenciamento de perfuração na foz do Amazonas