Grupo é preso por fraude em vendas de tijolos em Manaus

Manaus (AM) – Israel Alves Figueredo, Marcos Azevedo Barbosa, ambos de 22 anos, e Wyldeson de Castro Cordeiro, de 26 anos, foram presos nesta segunda-feira (14), por policiais civis do 20º Distrito Integrado de Polícia (DIP), pelos crimes de tentativa de estelionato e associação criminosa, envolvendo fraudes em vendas de tijolos. A prisão ocorreu no bairro Planalto, zona Centro-Oeste da capital.

De acordo com o delegado Rodrigo Barreto, titular do 20º DIP, as equipes policiais tiveram o conhecimento da ação dos criminosos, após as vítimas informaram que compraram um determinado valor nos materiais vendidos pelo grupo, porém os clientes recebiam uma quantia menor do que haviam solicitado e pagado.

Ainda conforme a autoridade policial, os criminosos realizavam as vendas através de um site. Eles ofereciam o material por um preço abaixo do mercado, no valor de R$ 700.

Rodrigo Barreto informou que os homens faziam de três a cinco vítimas por dia. Uma das vítimas relatou que havia comprado 10 mil tijolos, porém recebeu apenas 6 mil. Outra vítima informou que comprou mil tijolos, mas recebeu apenas 500.

Diante das informações, os agentes se deslocaram até o endereço onde o grupo estava. Ao chegar no local, os bandidos foram autuados em flagrante e encaminhados para a delegacia juntamente com materiais apreendidos como tijolos e celulares.

O trio irá responder por tentativa de estelionato e associação criminosa. Agora eles estão à disposição da Justiça.

Leia mais:

PC-AM prende homem por estelionato de vendas de terrenos na zona norte de Manaus

Idoso é preso após enviar dezenas de mensagens via Pix à ex-namorada

No AM, polícia alerta e orienta população sobre golpe do falso investimento