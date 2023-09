Fametro oferece serviços gratuitos à população durante ação social no Amazonas

Serviços serão oferecidos em unidades da capital e interior do Amazonas no próximo sábado (23)

Manaus (AM) – A Fametro vai oferecer, em unidades na capital e interior do Amazonas, serviços gratuitos para população no evento “Responsabilidade Social que constrói esperança”, com a participação de todos os cursos da instituição, no sábado (23), das 8h às 12h.

Entre os diversos serviços oferecidos pelos alunos estão: Aferição de Glicose e Pressão, Avaliação Física e Nutricional, Massagem, Design de Sobrancelhas, Higienização Facial, Consultas realizados por acadêmicos de medicina, Avaliação Cardíaca para Cães, Orientações sobre a saúde bucal, Atendimento Jurídico, Educação Financeira, Oficina de Currículo, Palestras Informativas, entre outros.

Em Manaus, os serviços serão oferecidos nas unidades localizadas nos bairros Chapada (Sede – avenida Constantino Nery, n.º 3000), Cachoeirinha (avenida Castelo Branco, nº 429), Nova Cidade (avenida Margarita, qd. 60, n.º 5) e Tancredo Neves (Av. Autaz Mirim, 8565 Tancredo Neves).

Faculdade oferecerá serviços na sua instituição Foto: Divulgação/ Fametro

Para participar basta comparecer ao local. O serviço de medicina veterinária exige apenas um questionário que pode ser realizado clicando aqui.

O atendimento veterinário será realizado no Centro de Atendimento a Saúde Animal (Casa Fametro), localizado na Rua Ingrid Bergman, n 48, conjunto Beverly Hills II, bairro Chapada, em Manaus.

No interior, as unidades da Fametro em Parintins, Manacapuru e Itacoatiara também irão oferecer serviços diversos para a população. A unidade em Fortaleza (CE) também irá realizar a atividade de responsabilidade social para o público.

Benefícios às comunidades

Conforme a coordenadora de Pesquisa e Extensão da Fametro, professora Suelânia Figueiredo, a instituição faz parte da Associação Brasileira de Mantenedoras de Ensino Superior (ABMES) desde 2005 sendo certificada com o selo de socialmente responsável. A responsabilidade social também é um dos eixos exigidos pelo Ministério da Educação (MEC).

Fotos: Divulgação/ Fametro Fotos: Divulgação/ Fametro

“Nós ofertamos para a sociedade o que os alunos estão aprendendo na formação de suas áreas, enquanto prestam esses serviços e beneficiam a comunidade, além de praticar o que aprendem durante sua formação acadêmica”, ressalta a coordenadora.

A coordenadora também enfatiza que durante o ano, os alunos da instituição vão às comunidades de todas as zonas da cidade de Manaus para realizar ações de extensão e responsabilidade social.

“Em setembro, nós convidamos estas comunidades para que venham e conheçam nossa instituição”, disse a coordenadora.

*Com informações da assessoria

Leia mais:

Grupo Fametro é homenageado pela CMM com Medalha de Ouro

Fametro e Faculdade Santa Teresa oferecem cursos de aperfeiçoamento em diversas áreas

Aluna de Direito da Faculdade Santa Teresa conquista 9,9 no Exame de Ordem da OAB