Primavera de 2023 no Brasil será uma das mais quentes da última década

O serviço meteorológico Meteum fez uma previsão para a primavera de 2023 no Brasil. Segundo os analistas do serviço, haverá pouca chuva e a temperatura será sensivelmente superior à média, fazendo deste mês de outubro o mais quente dos últimos 10 anos.

“De acordo com nossa previsão, a temperatura média de outubro a dezembro de 2023 no Brasil será 1 °C superior à média observada nos últimos 10 anos. Em outubro, a temperatura ultrapassará a média em 1,1 °C, tornando este o outubro mais quente em uma década. A temperatura estará acima da média em todas as 15 principais cidades do país”, diz Alex Ganshin, CEO da Meteum.

Entre as principais cidades do Brasil, a primavera mais quente é esperada em Manaus, onde a temperatura ultrapassará a média da última década em 1,3 °C, atingindo +28,8°C, entre outubro e dezembro. Uma temperatura média mais elevada foi registrada nas maiores cidades do Brasil apenas uma vez na última década. Isso também aconteceu em Manaus: na primavera de 2015, a temperatura média por lá era de +29,2°C.

Já Goiânia e Brasília também terão um aumento de 1,2 °C na temperatura média: +25,9°C e +24,4°C respectivamente. Enquanto isso, a primavera mais fresca é esperada em Curitiba (+19,6°C).

Chuvas fortes não são esperadas nesta primavera: segundo a previsão, a quantidade de precipitação no Brasil será cerca de 10% menor que a média observada na última década. Entre as grandes cidades, apenas Porto Alegre e Curitiba viverão uma primavera chuvosa. Em Porto Alegre, a quantidade de precipitação ultrapassará em 42% a média da última década e, em Curitiba, será 24% superior à média.

Sobre a Meteum

A Meteum é uma empresa que desenvolve e implementa sua própria tecnologia patenteada para fornecer previsões meteorológicas hiperlocais baseadas em IA. Fornece informações meteorológicas a indivíduos e empresas, ajudando-os a adaptar-se ao clima em constante mudança e a minimizar os riscos operacionais.

