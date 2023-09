Onda de calor faz Inmet emitir alerta vermelho para 9 estados

O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) emitiu alerta vermelho para nove estados em razão da onda de calor que começou na última segunda-feira (17). Segundo o órgão, a situação deve permanecer durante toda a semana.

O alerta vermelho significa “grande perigo” por causa do calor extremo. As temperaturas podem ficar 5 °C acima da média para o mês em Minas Gerais, no Paraná, Rio de Janeiro, em São Paulo, Mato Grosso, no Pará, em Goiás, Mato Grosso do Sul e no Tocantins.

De acordo com o Inmet, o alerta vermelho aponta para um forte risco de acidentes e danos à saúde humana devido às altas temperaturas.

O alerta do Inmet ocorre enquanto o centro-sul do país vive intensa onda de calor que marca o fim do inverno e início da primavera, que começa neste sábado (23). A elevação das temperaturas acontece devido ao fenômeno El Niño e ao aquecimento global, causado pelo aumento da emissão de gases de efeito estufa.

Baixa umidade

O Inmet também emitiu alerta laranja para baixa umidade relativa do ar para Mato Grosso, Tocantins, Maranhão, Piauí, Bahia, Minas Gerais, São Paulo, Goiás e o Distrito Federal.

A umidade relativa do ar deve ficar entre 20% e 12% nesses estados. Segundo a Organização Mundial da Saúde (OMS), esse índice deve ficar entre 50% e 60% para ser considerado saudável.

*Com informações do Metrópoles

