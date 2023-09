Denúncia do Manaus FC contra a Aparecidense em caso Matheus Leal é arquivado pelo STJD

Manaus (AM) – A procuradoria geral do Superior Tribunal de Justiça Desportiva do Futebol (STJD), arquivou a denúncia do clube contra a Aparecidense (GO), pela escalação irregular do lateral Matheus Leal, na partida contra o Floresta, pela 15ª rodada da Série C. O time amazonense, rebaixado para Série D, passa por mais esse golpe.

O procurador do caso, Marcelo Aparecido Tavares, que assinou a decisão, entendeu o caso como um erro material vindo da própria Confederação Brasileira de Futebol (CBF), que solicitou a correção da súmula da partida entre Aparecidense e Floresta.

Confira a decisão do processo:

Foto: Divulgação

“Conforme informado pela Confederação Brasileira de Futebol procede as alegações da Associação Atlética Aparecidense, ou seja, não houve irregularidade alguma na escalação de atletas da equipe na partida em face da equipe do Floresta, válida pela 15ª rodada da 1ª fase do Campeonato Brasileiro Série C”, documentou o procurador Marcelo Aparecido Tavares em trecho da decisão.

O presidente do Manaus, Giovanni Silva, não ficou satisfeito com a decisão do procurador e contestou pedindo para o advogado do clube buscar explicações com o procurador geral do STJD, Ronaldo Botelho Piacente.

“É um absurdo a procuradoria arquivar uma denúncia muito clara de irregularidade. Uma decisão esdrúxula, sem pé e cabeça. Pedi ao nosso advogado que faça um pedido ao procurador geral. É preciso ver qual o fundamento da resposta da CBF. Essa decisão está muito branda e inconsistente. Creio que que seja pela primeira vez na história desse tribunal que uma denúncia escandalosa e tão contundente não passe da procuradoria para chegar ao STJD e ser julgada”, lamentou o presidente do Manaus, Giovanni Silva.

Relembre o caso

O lateral Matheus Leal apareceu na súmula oficial da partida contra o Floresta, quando deveria esta cumprindo suspensão automática por tomar o terceiro cartão amarelo na partida anterior. O jogador do Aparecidense (GO) recebeu cartões amarelos na 1ª, 13ª e 14ª rodada do certame. Na partida contra o Floresta (CE), o nome de Matheus Leal consta entre os relacionados com a camisa 21.

Caso a infração fosse confirmada, o time goiano perderia o número máximo de pontos atribuídos a uma vitória, de três pontos e os pontos obtidos na partida, um ponto por empatar com o Floresta, segundo o artigo 214 e seu inciso dois do código brasileiro de justiça desportiva. Neste caso, a Aparecidense que acabou o campeonato com 22 pontos seria ultrapassada pelo Manaus, que ficou com 20.

Desempenho em 2023

O Manaus FC acabou a temporada da Série C com 20 pontos e na 17ª posição, com cinco vitórias, cinco empates e nove derrotas. O aproveitamento do clube amazonense na competição foi de 26,4%, abaixo do aproveitamento na temporada toda que foi só um pouco maior com 29,1%, somando nove vitórias, nove empates e 13 derrotas.

