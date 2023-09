Suspeito de participar de roubo a condomínio é preso em Manaus

Alex Ramos da Cruz, de 35 anos, que estava sendo procurado por roubo à residência de um condomínio, foi preso na quinta-feira (21). O crime ocorreu no dia 8 de junho de 2022, na avenida Torquato Tapajós, Zona Norte.

De acordo com o delegado Adriano Félix, titular do 22° Distrito Integrado de Polícia (DIP), no dia seguinte ao delito, foram efetuadas as prisões de Janderson dos Santos Andrade, 29, e Luiz Carlos Vulcão Gomes, 37, pelos policiais civis da Delegacia Especializada em Roubos, Furtos e Defraudações (DERFD), na época em que a autoridade policial estava à frente da unidade especializada.

“Alex foi o responsável por vasculhar toda a casa na busca de pertences de valores. Enquanto Janderson amarrou a vítima e Luiz Carlos conduziu a dupla em um veículo Volkswagen Gol, cor branca, antes e após a ação criminosa, que culminou no roubo de bens valiosos, como joias, aparelhos celulares, uma quantia significativa em dinheiro e um veículo Fiat Toro”, explicou.

Alex Ramos da Cruz responderá por roubo e ficará à disposição da Justiça.

