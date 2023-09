Diego Alemão é internado em clínica de reabilitação

Diego Alemão foi internado em uma clínica de reabilitação poucas horas após ter sido preso em uma delegacia no Rio de Janeiro. Ele foi detido na madrugada desta terça-feira (26), por porte de arma de fogo e saiu pela manhã após pagar fiança. Durante a tarde, o advogado dele informou que o artista foi internado.

A notícia da internação foi dada em primeira mão pelo jornalista Leo Dias em seu portal e confirmada pelo advogado em um comunicado nas redes sociais. O advogado Jeffrey Chiquini informou que o ex-BBB enfrenta questões de saúde mental e foi internado de forma espontânea.

“Em um momento de muita dor, comunicamos a todos que Diego Gasques acaba de ser internado espontaneamente em clínica de reabilitação. Pedimos a compreensão de todos pelo fatídico ocorrido. Diego, infelizmente, vem sofrendo de um mal que tem acometido muitas pessoas atualmente. Há alguns meses tem enfrentado profunda depressão e uso de substâncias químicas. Em breve teremos novamente o Diego Alemão que os brasileiros já conheceram, saudável, alegre e querido por muitos. Jeffrey Chiquini – Advogado de Diego Gasques”, informou.

Diego Alemão se irritou com a imprensa após deixar a delegacia, nesta terça-feira (26). O ex-BBB foi preso em flagrante por porte ilegal de arma de fogo, na zona sul do Rio, e foi liberado após pagar uma fiança de R$ 4 mil.

Na saída da unidade, o empresário se exaltou com os questionamentos dos jornalistas, proferiu xingamentos aos profissionais e sobrou até para o ator Bruno de Luca.

“Eu quero saber o seguinte: Por que vocês estão um bando de urubu aqui e não estão na frente da casa do [Bruno] de Luca que deixou a porr* do meu melhor amigo com a cabeça no chão?”,

esbravejou Diego Alemão se referindo ao dia do atropelamento de Kayky Brito.