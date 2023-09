Novo Airão conquista Série Prata do Amazonense de Handebol Adulto Masculino de 2023

Novo Airão (AM) – A história foi escrita no handebol. A equipe da Escola de Tempo Integral Danilo de Mattos Areosa, de Novo Airão (a 115 quilômetros de Manaus), venceu o Alpha por 37 a 36 e conquistou o Campeonato Amazonense de Handebol Adulto Masculino da Série Prata de 2023. A decisão ocorreu na noite da última terça-feira (27), no ginásio Renné Monteiro, em Manaus.

Os dois finalistas entraram em quadra já classificados para a Série Ouro de 2024. E o que estava em jogo era algo ainda maior: uma taça inédita para as equipes. A partida foi eletrizante nos dois tempos. Na etapa inicial, a diferença no placar a favor do esquadrão de Novo Airão foi de apenas uma bola: 20 a 19.

Nos 30 minutos finais, o mesmo clima de emoção e acirramento. A definição do título ficou nas mãos de dois craques das categorias de base do time da “terra dos botos cor de rosa”. O goleiro Arlindo segurou tudo debaixo das traves, enquanto o polivalente Rafael acertava os contra-ataques. Pesou ainda a experiência do professor Erlann Fadoul, que treina os meninos da base e joga no time adulto de Novo Airão. Placar final: 37 a 36 e título inédito.

“Este ano, a gente apostou na base. O trabalho que a gente vem fazendo é forte, todo ano a gente vem brigando por títulos. Desta vez, a gente teve uns tropeços no início, mas no final deu tudo certo, graças a Deus. Mais uma vez é Novo Airão mostrando a sua força no handebol”, disse o professor-atleta Erlann Fadoul.

Atletas de handebol brilharão na competição Foto: Divulgação

O camisa 8 Rafael, que brilhou individual e coletivamente, tem apenas 17 anos e está no terceiro ano do Ensino Médio. Em 2022, ele fez parte do time que caiu nas semifinais. Um ano depois, veio o acesso e o título inédito. O jovem atleta é um exemplo de perseverança no esporte e no fortalecimento da base no município.

“Ano passado batemos na trave, mas neste ano, com a glória de Deus, a gente conseguiu o acesso e o título da Série Prata. A gente se preparou muito para essa competição e sabíamos que os jogos, principalmente, a semifinal e a final seriam muito difíceis. Mostramos o valor da nossa base no handebol”, disse Rafael.

Heróis do handebol

A seleção de Novo Airão, que conta com apoio do prefeito Frederico Júnior, do hotel de selva Anavilhanas Jungle Lodge, entre outros parceiros públicos e privados, foi campeão com os seguintes atletas: Dino (14), Railson (12), Rafael (8), Pedro Neto (28), Erlann Pereira (69), Álvaro (7), Arlindo (16), Erlann Fadoul (13), Francisco Neto (6), Iago Nascimento (16), Luís Afonso (8), Victor Oliveira (9) e Erlann Santos (10). A comissão foi composta por Júlio Higino (técnico) e Igor Breno Leal (auxiliar técnico).

Apoiadores

A Liga de Handebol do Amazonas (LIHAM) conta com os seguintes apoiadores em 2023: Governo do Amazonas (Sedel), Prefeitura de Manaus (Fundação Manaus Esporte), deputada estadual Alessandra Campelo, vereador Allan Campelo, Emanuel Sports & Marketing (assessoria de imprensa), Kempa (bolas oficiais), Dale Hand (cola para handebol), Dr. Guaraná Energy Shot, Santa Cláudia (água mineral) e Best Laser Depilação.

Resultado final da Série Prata 2023:

1° – ETI Danilo Areosa/Novo Airão – campeão e vaga na Série Ouro de 2024

2° – Alpha – vice-campeão e vaga na Série Ouro de 2024

3° – HCM/Unip/Manauara – terceiro colocado

*Com informações da assessoria

Leia mais:

Atleta ultramaratonista ‘Surucucu’ participa da corrida “Tepequém Up”

Atleta do Amazonas é destaque entre as melhores do skate nacional

Nutricionista orienta atletas para cuidados com hidratação e alimentação durante corrida de rua