Presidente da Associação do MPAM é convidado para integrar chapa para nova diretoria nacional

O presidente da Associação Amazonense do Ministério Público (AAMP), o Promotor de Justiça Alessandro Samartin de Gouveia, foi convidado para ser o secretário-geral da chapa para a nova Diretoria Executiva da Associação Nacional dos Membros do Ministério Público (Conamp), para o biênio 2024/2026.

Apenas uma chapa foi inscrita: “CONAMP – UNIÃO, TRABALHO & ASSOCIAÇÃO”, encabeçada por Tarcísio José Sousa Bonfim.

“Uma grande honra e uma enorme responsabilidade integrar a diretoria executiva da CONAMP representando a nossa AAMP e o Amazonas, atribuo esse resultado ao trabalho exercido pelas nossas diretorias, tanto do biênio 2021-2023 quanto da atual diretoria do biênio 2023-2025, e eu só posso agradecer a Deus pela oportunidade, a minha família pelo suporte e sacrifício por minhas ausências e aos integrantes do MPAM, em atividade e aposentados, pela confiança. Aproveito para renovar o nosso compromisso com Ministério Público Amazonense e Brasileiro, pois empenho, dedicação e disposição para defender e fortalecer o Ministério Público não faltarão a nenhum integrante da diretoria da AAMP e da CONAMP, que reforça a importância da União, do trabalho e do fortalecimento do associativismo em prol do MP cada vez mais defensor da sociedade”, destaca Samartin.

