Mulheres recebem qualificação com curso de beneficiamento de pescado em Manacapuru

Manaus (AM) – O Governo do Amazonas, por meio da Secretaria de Estado de Produção Rural (Sepror), em parceria com a Secretaria Municipal de Política para Mulheres (SEMPM), promoveu mais um curso de beneficiamento de pescado no município de Manacapuru (a 68 quilômetros de Manaus). A capacitação ocorreu durante esta semana, proporcionando ao um grupo de 22 mulheres participantes, novas técnicas para o aproveitamento do pescado.

“O curso de beneficiamento do pescado foi solicitado para capacitar em especial as mulheres associadas da SEMPM. Foram capacitadas 22 mulheres que já trabalham com artesanato e agora vão gerar uma renda a mais e agregar valor ao pescado”, comentou Nalva Santos, instrutora da Sepror.

A capacitação voltada para as mulheres associadas na SEMPM, tem o objetivo de proporcionar, além de novas técnicas de aproveitamento do pescado, gerar renda e também dar oportunidade de expor seus produtos e subprodutos na I ExpoManacá que ocorrerá entre os dias 11 e 15 de outubro.

Para a associada na secretaria, Maria Antônia Andrade, a oportunidade de participar do curso somou-se às experiências que ela já possuía.

“Estou muito feliz por ter tido essa oportunidade de participar desse curso porque eu tinha muita vontade de aprender e ao tentar fazer sozinha eu estragava muito peixe e agora eu vou conseguir gerar renda através dessa capacitação”, disse.

Parceiros

O evento foi promovido pelo Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas (Sebrae), a Prefeitura de Manacapuru através da Secretaria de Produção Rural e Abastecimento (Sempra) e do Serviço Nacional de Aprendizagem Comercial (Senac).

*Com informações da assessoria

