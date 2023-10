Jacaré de dois metros ferido por barco é resgatado na Manaus Moderna

Um jacaré, de aproximadamente dois metros de comprimento, foi resgatado na tarde desta terça-feira (3), pela Polícia Militar do Amazonas, Comando de Policiamento Ambiental e Corpo de Bombeiros Militar do Amazonas, na orla do porto da Manaus Moderna, no Centro da capital amazonense. O animal havia sido atropelado na última sexta-feira (29), por uma embarcação.

A equipe do Batalhão de Policiamento Ambiental (BPAmb) chegou ao local e imediatamente executou um plano para a captura segura do jacaré. Após a contenção e o resgate bem-sucedidos, a equipe constatou que o réptil necessitava de cuidados.

Os policiais que atuaram na ocorrência realizaram a remoção do jacaré e acompanharam o deslocamento do réptil até o Zoológico da Fametro (antigo Hotel Tropical), situado no bairro Ponta Negra, zona oeste de Manaus, onde o animal receberá tratamento e acompanhamento.

A Polícia Militar orienta a população que, ao tomar conhecimento de ações criminosas, informe imediatamente por meio do disque-denúncia 181, ou do 190.

*Com informações da assessoria

