Enfim casados: sobrinho de Silas Malafaia oficializa união com ex-‘The Voice’

Sobrinho do pastor Silas Malafaia, o modelo Rodrigo Malafaia, oficializou a união no civil com o ex-“The Voice”, Leandro Buenno.

O casal já tinha celebrado o relacionamento em uma festa em fevereiro de 2022, mas só agora assinaram os papéis.

Na publicação, eles ressaltaram que estão “oficialmente casados”.

“Ainda não tínhamos oficializado no civil, mas hoje 04/10/2023, estamos oficialmente casados perante a lei. Nós seguiremos lutando diariamente por nossos direitos como cidadãos LGBTQIA+ no Brasil e no mundo”,

diz o texto da publicação.

Eles também relembraram a linha do tempo do relacionamento, que começou com um namoro em dezembro de 2018, festa de casamento em fevereiro do ano passado, numa cerimônia ao ar livre no espaço Ravena Garden, em Mairiporã, em São Paulo, e a oficialização na última quarta-feira, 4.

Em entrevista para a revista Quem, Rodrigo deu detalhes da cerimônia e disse que nenhum membro de sua família iria comparecer no casório.

“Nenhum parente meu vai comparecer. E quando convidei meu pai, ele pediu para eu não fazer isso com ele. Meu irmão recusou ser padrinho também. Mas isso foi há anos. Hoje em dia, eu nem convidaria. Eles não fazem parte da minha vida. Apesar de não sermos brigados. Minha mamãe que faleceu vai estar comigo. Ela sim que importa”, contou.

*Com informações da Isto É

