Manaus celebra a grandiosidade das artes circenses no “Festival Lona Aberta”

Manaus (AM) – Manaus, cidade conhecida por sua agitação cultural, recebeu o II Festival Lona Aberta que se tornou um marco na história da cultural local. Durante quatro dias, o Centro Cultural Barravento se transformou em um mundo de encanto, onde o clima da magia circense envolveu mais de 600 participantes, deixando memórias inesquecíveis e sorrisos radiantes no rosto do público.

Este evento cultural não apenas celebrou o circo, mas também uniu a comunidade em torno da paixão pela arte e entretenimento. O sucesso desta II edição do Festival, adicionou mais um capítulo emocionante à história da arte circense em Manaus. Os mais de 20 artistas locais e de diferentes estados do Brasil encantaram o público com suas habilidades, e a programação cativou pessoas de todas as idades.

Festival reuniu apreciadores da arte circense Foto: Divulgação

O II Festival Lona Aberta ficou marcado pela pluralidade de artistas locais, representando uma cena circense muito diversa. Desde artistas veteranos, que já atuaram em circos de lona, até artistas formados pela Circo Escola Nacional, artistas de circo-teatro e artistas de rua, o festival reuniu talentos de diversas regiões do Brasil, como Ceará, Paraíba e Distrito Federal.

Jean Palladino, idealizador do festival, fez um balanço do evento. “Essa edição demonstrou que o Amazonas tem potencial para receber mais artistas que anseiam por conhecer o estado. Essa edição ficou marcada pela diversidade de artistas, e é isso que queremos fomentar para os próximos anos, variedade e respeito a cada linguagem dentro dessa arte milenar”, conta.

Jean Palladino já adiantou que a terceira edição será mais grandiosa, com mais ações nas ruas e novas propostas temáticas para as noites de espetáculos.

“O princípio fundamental continuará sendo a difusão das artes circenses. O festival agora prevê alcançar novos espaços para se tornar cada vez maior. Queremos possibilitar que mais artistas de outros estados, bem como de outros países, possam participar. Nosso desejo é que o festival invada a cidade cada vez mais. No próximo ano, cogitamos realizar o evento de 23 a 27 de setembro, finalizando com uma grande distribuição de doces e um grande espetáculo de rua”, disse Jean.

*Com informações da assessoria

