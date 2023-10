Líder de facção criminosa “Russo” é preso acusado de chacina em campo de futebol no AM

Manaus (AM) – Bruno Lima de Oliveira, conhecido como “Russo”, apontado como líder de uma organização criminosa, foi preso, no sábado (7), por envolvimento em chacina registrada em um campo de futebol no bairro Compensa em Barreirinha (distante 331 quilômetros de Manaus). A prisão ocorreu na comunidade Terra Preta do município, após o homem tentar fugir e subornar os policiais militares.

Por volta de 22h, a equipe policial do realizava patrulhamento na comunidade, quando encontrou um homem na área que fugiu, ao perceber a aproximação da viatura, e despencou de um barranco rumo ao rio Paraná dos Ramos, onde se atirou na água para escapar dos policiais. Após ser cercado, o suspeito se entregou.

De acordo com o comandante-geral da PMAM, coronel Klinger Paiva, “Russo” é considerado um criminoso de alta periculosidade, que já tinha registros de outras prisões no sistema.

“Ele é um criminoso que atuava em Manaus e estava foragido. Durante a prisão, ele apresentou uma identidade com o nome de Fábio Pereira Santiago, documento esse que logo foi verificado pela nossa equipe como sendo falso”, explicou o coronel Klinger.explicou o coronel Klinger.

Após ser identificado como Bruno Lima de Oliveira, o homem tentou subornar os policiais, oferecendo primeiramente a quantia de R$ 5 mil e, em seguida, o valor de R$ 50 mil.

“Russo” recebeu voz de prisão e foi apresentado na 42ª Delegacia Interativa de Polícia (DIP) de Barreirinha, onde foi constatado que o mesmo estava com dois mandados de prisão em aberto pelo crime de homicídio. Além disso, Bruno já foi preso anteriormente por tráfico de drogas, roubo e porte ilegal de arma de fogo. Em 2019, ele foi preso com fuzil e acusado de alugar armamento para facção criminosa.

*Com informações da assessoria

