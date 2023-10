Suposto nude de Renan Bolsonaro vaza nas redes sociais

Diversos internautas já comentam sobre o suposto "dote" do rapaz.

Vazou nas redes sociais, um suposto “nude” de Jair Renan Bolsonaro, o filho “04” do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL). No Twitter, diversos internautas já comentam sobre o suposto “dote” do rapaz.

Jair Renan ainda não comentou sobre a veracidade da imagem que circula nas redes, mas quem viu já dá como certa a identidade do filho de Bolsonaro.

O vazamento da foto se dá em meio a toda uma polêmica relativa à vida afetiva e sexual do “04”. Recentemente, Diego Pupe, um ex-assessor de Jair Renan, revelou que viveu um relacionamento com o filho do ex-presidente.

A história, porém, foi negada por Jair Renan, que acusa o ex-assessor de inventar o relacionamento como alguma forma de constrangê-lo publicamente.

Em sua atuação política, a família Bolsonaro costuma se posicionar contra o movimento LGBTQIA+, inclusive atuando no Congresso Nacional para proibir o casamento entre pessoas do mesmo sexo.

Crime

O compartilhamento de imagens íntimas sem o consentimento da pessoa exposta pode ser considerado crime pela Justiça, com pena de 1 a 5 anos de prisão.

A divulgação de fotos íntimas sem consentimento é uma violação séria da privacidade, e a veracidade da imagem não foi confirmada até o momento.

Leia mais

Vaza suposto nude de Chico Moedas, ex de Luísa Sonza; imagem agita a web

Homem se passava por menina para pedir ‘nudes’ de crianças em Manaus

Adolescente é detida em Manaus após extorquir garota rival para não vazar ‘nudes’