Dia das Crianças: Migrantes e refugiados participam de atividades recreativas no Amazonas

Manaus (AM) – O Dia das Crianças remete a alegrias e brincadeiras e pensando nisso, a Secretaria de Estado de Justiça, Direitos Humanos e Cidadania (Sejusc) promoveu um circuito de atividades recreativas com as crianças e adolescentes residentes no Posto de Recepção e Apoio (PRA), espaço do Governo do Amazonas que abriga migrantes e refugiados.

Solimar Pedrique, de 37 anos, é venezuelana e deixou seu país para tentar uma vida melhor no Brasil. Há um mês em Manaus, ela disse estar feliz em ver os dois filhos, Joelvis Jesus, de 6 anos, e Fabian Alejandro, de 14, se divertindo e recebendo atenção.

“A gente não sabia que teria essas brincadeiras, ficamos alegres quando vimos. Meus filhos estão se divertindo, já tomaram sorvete e estão brincando com os palhaços. É muito bom ver que existe esse cuidado, fico feliz por eles”, entregou a migrante.

A ação foi planejada pela Secretaria Executiva de Direitos da Criança e do Adolescente (Sedca), que, por meio de parcerias, levou palhaças bilíngues para fazer brincadeiras na língua nativa das crianças e proporcionar a sensação de pertencimento a elas.

Ao todo, 29 meninas e meninos participaram das atividades. No fim do percurso, cada participante ganhou um kit de brinquedos, de acordo com a idade, além de kits de lanche e sorvetes. O espaço também contou com uma estação de pintura facial para os que queriam brincar personalizados.

A secretária de estado de Justiça, Pedrosa, acompanhou as atividades no PRA e falou sobre os serviços da pasta voltados a crianças, adolescentes, mulheres, migrantes e refugiados.

“A Sejusc tem uma secretaria específica para os direitos de crianças e adolescentes, e outra para direitos humanos, e essas brincadeiras foram pensadas com muito carinho para vocês. Aproveitem, brinquem e se divirtam, e aos pais, se precisarem da gente, nos procurem”, frisou a secretária.

Além do PRA, a Sejusc acompanha crianças e adolescentes atendidos pela rede de proteção e nos socioeducativos.

