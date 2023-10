Rio Negro está a 28 centímetros do recorde da seca histórica em Manaus

Nas últimas 24 horas, as águas baixaram 13 centímetros, se seguir nessa medida o recorde deve ser batido, no máximo, até a próxima segunda-feira (16).

O Rio Negro atingiu a marca de 13,91 metros nesta sexta-feira (13) e está a 28 centimetros de alcançar a marca histórica da vazante de 2010, quando alcançou a cota de 13,64 metros. Os dados são do Porto da capital, responsável pela medição das águas.

A maior seca do Rio Negro aconteceu no dia 24 de outubro de 2010. Nas últimas 24 horas, as águas baixaram 13 centímetros, se seguir nessa medida o recorde deve ser batido, no máximo, até a próxima segunda-feira (16).

Com a estiagem severa, Manaus já decretou situação de emergência e anunciou algumas medidas de segurança como a interdição para banho na Praia da Ponta Negra e o adiantamento do fim do ano letivo nas escolas da zona rural.

Navegação afetada

Conforme a Associação Brasileira dos Armadores de Cabotagem (Abac), as empresas de navegação associadas – Mercosul, Aliança e LogIn -, que possuem linhas regulares para atender a zona produtora da Amazônia e a comunidade, já começaram a sentir os impactos da seca.

São esses navios que permitem o escoamento da produção e mantém o abastecimento desta região com insumos básicos para toda a população e para a indústria local.

As empresas apontam que a seca poderá impactar a navegação em 50% ou seja, 50% do que deveria ser transportado deixará de ser durante este período. No pior cenário, em função da segurança, não será possível a navegação pelo Rio Amazonas.

No ano passado, essa redução foi, em média, de 40%. Os produtos que sofrem mais impacto são os mais pesados, como alimentos (arroz, congelados e resfriados), cimento, metais, cerâmica, porcelanato e fertilizantes.

A crise atinge a população, que fica desabastecida, com aumento direto do preço dos produtos, pela escassez e por aumento no frete. É impactada, ainda, a Zona Franca de Manaus, que não consegue escoar seus produtos, o que, dependendo da duração da crise, pode causar desabastecimento no mercado no Sul e Sudeste, em especial no “Black Friday”.

