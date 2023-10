Ministério da Justiça lança site para denúncias de crimes contra crianças e adolescentes

As denúncias recebidas no portal serão enviadas para as delegacias

O Ministério da Justiça e Segurança Pública (MJSP) lançou nesta segunda-feira (16) o programa “De boa na rede”, com o objetivo combater crimes cibernéticos contra crianças e adolescentes o sistema espera receber denúncias em parceria com plataformas de redes sociais e serviços de streaming.

As denúncias recebidas no portal serão enviadas para as delegacias de Repressão a Crimes Cibernéticos, que existem nos estados, a depender de cada denúncia.

Dados de crimes contra o público infantojuvenil embasam o lançamento do governo. Este ano, a Polícia Federal já realizou 627 operações, prendeu 291 pessoas e cumpriu 633 mandados de busca. O aumento de ações é de 70% em relação aos números do ano passado.

O site para denúncias é www.gov.br/deboanarede

*Com informações CNN

