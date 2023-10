Padrasto é preso por estuprar enteada de 7 anos; mãe sabia dos abusos, diz PC-AM

Um homem, de 28 anos, foi preso por estupro de vulnerável praticado contra a enteada, de 7 anos. A mãe da criança também foi presa por descumprimento de medidas protetivas em favor da filha. A prisão do suspeito aconteceu na quinta-feira (5).

De acordo com a delegada Joyce Coelho, titular da Delegacia Especializada em Proteção à Criança e ao Adolescente (Depca), a vítima contou, em depoimento especial, que o homem se aproveitou de momentos em que ficava sozinho com ela para cometer os abusos sexuais.

“A criança contou o fato para sua mãe, que ignorou o relato e, ainda, ameaçou batê-la caso ela contasse sobre o fato para alguém. Diante disso, foi solicitada uma medida protetiva para ela, que foi decretada pela Justiça, e a criança passou a morar com a tia. Entretanto, a mãe foi até a casa, pegou a menina e a levou para morar novamente com eles”, explicou.

Conforme a titular, dado os fatos, foram solicitadas à Justiça as prisões do casal. A mulher foi presa no dia 27 de setembro deste ano, em cumprimento de prisão temporária, e a prisão preventiva do suspeito, que estava foragido, foi cumprida no momento em que ele se apresentou na Depca, na tarde de quinta.

Procedimentos

A criança foi abrigada pelo Serviço de Acolhimento Institucional para Crianças e Adolescentes (Saica).

O homem responderá por estupro de vulnerável e ficará à disposição do Poder Judiciário.

Leia mais

Homem é preso após filmar estupro e ameaçar garota de 16 anos no AM

Foragido da Justiça por estupro de vulnerável é recapturado em Eirunepé

Mãe denuncia padrasto por estupro da filha de 12 anos no Jorge Teixeira, em Manaus