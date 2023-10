“Sesc Solidário” arrecada doações para famílias atingidas pela seca no Amazonas

Manaus (AM) – Para ajudar as famílias atingidas pela seca histórica no Estado, o Sesc Amazonas está realizando a campanha “Sesc Solidário” para arrecadar mantimentos que podem ser entregues nas unidades da instituição.

Segundo o Governo do Amazonas, dos 62 municípios, 60 já foram afetados e cerca de 500 mil pessoas devem ficar sem acesso à água e comida. Em Manaus, o Rio Negro atingiu o menor nível em 121 anos, na última segunda-feira (16).

Devido a isso, cumprindo a missão de promover o bem-estar social e a qualidade de vida das pessoas, o Sesc está arrecadando doações de alimentos não perecíveis (exceto sal), água e materiais de higiene.

“O Sesc tem um compromisso com a população, então estamos mobilizando todos aqueles que queiram ajudar as pessoas que estão enfrentando diretamente as consequências da estiagem”, enfatiza a Diretora Regional do Sesc-AM, Adriana Nascimento.

Os interessados em fazer parte dessa rede de solidariedade podem entregar os materiais nos seguintes pontos de coleta: Sesc Centro, rua Henrique Martins, n.º 427; Balneário, av. Constantinopla, nº 288, Alvorada; Cidade Nova, rua Visconde de Itanhaém, n.º 94.

*Com informações da assessoria

