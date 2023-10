Evento em Itacoatiara fortalece as áreas de empreendedorismo e inovação

A segunda edição do “Inova Itacoatiara” promove a popularização da cultura do empreendedorismo no município amazonense. A iniciativa ocorrerá de 24 a 27 de outubro, no Centro de Estudos Superiores de Itacoatiara (Cesit), da Universidade do Estado do Amazonas (UEA), e também no Centro de Educação Tecnológica do Estado do Amazonas (Cetam).

Segundo a coordenadora do evento, a pesquisadora da UEA, Deolinda Ferreira, o “Inova Itacoatiara” visa também promover discussões sobre inovação, de acordo com as necessidades da realidade local.

A atividade é gratuita e recebe inscrições por meio do site www.inovaitacoatiara.com, no entanto, é solicitada na entrada uma garrafa de água mineral (no mínimo de 1L). A intenção dessa arrecadação é doar para a população, que tem enfrentado dificuldades de acesso à água potável durante o período de seca.

Programação

Entre as atividades programadas estão palestras abertas ao público, mentorias para startups, hackathon, oficinas, exposições, exibição de filmes, debate com mulheres empreendedoras e submissão de relatos de experiências.

Além disso, também serão apresentadas informações sobre ações importantes da Associação Nacional de Entidades Promotoras de Empreendimentos Inovadores (Anprotec). Para estimular ideias da população local, especialmente ações de pequenos empreendedores, será apresentada a Incubadora de Itacoatiara (IN-UEA).

“Pretendemos transformar Itacoatiara numa cidade inovadora e empreendedora. Atingir o público para que participe dos editais de seleção da Incubadora, para que receba auxílio nos seus negócios mais prematuros”, disse Deolinda, que possui mestrado em Ciências Ambientais e Sustentabilidade na Amazônia pela Ufam, e é coordenadora da Incubadora de Empresas de Itacoatiara pela UEA.

A pesquisadora acrescenta ainda que a troca de experiências e o contato com instituições especializadas são passos para a renovação no campo do empreendedorismo, pois com acesso à informação, torna-se mais fácil compreender o gerenciamento de recursos naturais e transformar as atividades em algo lucrativo e sustentável.

Apoio a CT&I

Sobre o apoio da Fapeam, Deolinda destacou que “pesquisadores do interior estão ganhando visibilidade com a execução de projetos e valorização do trabalho”.

O evento também tem parceria com a Secretaria de Desenvolvimento, Ciência, Tecnologia e Inovação (Sedecti), do Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas (Sebrae), da Rede de Inovação e Empreendedorismo da Amazônia (Rami) e da Prefeitura Municipal de Itacoatiara.

