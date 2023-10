Vídeo mostra ‘agressão’ que tirou Rachel Sheherazade da Fazenda

Rachel Sheherazade foi expulsa após uma discussão com Jenny Miranda, o momento a Record TV divulgou na noite desta quinta-feira (19) imagens da briga entre as peoas enquanto a jornalista estaria cuidando das ovelhas ao lado de Lucas Souza. A influencer apareceu para executar a tarefa quando o momento da briga acontece.

Antes do comunicado da expulsão de Racehl Sheherazade, a jornalista comentou com Lucas Souza e André Gonçalves sobre a briga feia que teve com Jenny Miranda. Na visão da, agora, ex-peoa, ela teve que se defender.

“Eu tive que botar a mão na cara dela, mas ela não esperava. Fiz isso [mostrando um empurrão]”, disse a jornalista.

Em nota a Record TV confirmou a expulsão da jornalista lembrando alguns pontos das regras do reality.

“São proibidas atitudes que podem colocar em risco a integridade física de outros, sejam eles do elenco ou da produção do programa. Por conta de uma atitude tomada contra a Fazendeira Jenny, a participante Rachel está fora do jogo. A cena que levou a Direção do Programa a tomar essa decisão será mostrada para o público no programa de hoje”, disse a Record ao anunciar a expulsão.

