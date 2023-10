Homem é morto a facadas após discussão durante bebedeira em Manaus

Manaus (AM) – Jackson Marçal da Silva, de 41 anos, morreu, na madrugada deste domingo (22), durante discussão no bairro Colônia Terra Nova, na Zona Norte de Manaus.

De acordo com a polícia, Jackson estava bebendo com um grupo de pessoas, na rua Cafarnaum, quando teve início uma discussão generalizada no local. Durante o momento, a vítima foi atacada com várias facadas pelo corpo e acabou falecendo no local.

Até o momento, a polícia não esclarece se o autor do crime foi identificado e preso. O caso foi registrado no 6.º Distrito Integrado de Polícia (DIP) e será investigado.

