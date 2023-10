Desempregado? Saiba como se sair bem em entrevistas de emprego

A busca por um bom trabalho pode ser uma jornada desafiadora e, quando marca uma entrevista de emprego, sabe que chegou a oportunidade de mostrarmos nosso melhor. Este artigo, traz dicas para se sair bem em uma entrevista, considerando as seis perguntas mais comuns e respostas adequadas e satisfatórias. Essas estratégias já foram usadas por diversas pessoas que foram aprovadas em entrevistas, para vagas em empresas internacionais e nacionais.

Vamos lá:

1.Me fale sobre você!

Essa costuma ser a primeira pergunta que o recrutador faz e, por ser uma pergunta aberta, é uma grande oportunidade de demonstrar suas qualificações. Muitos profissionais iniciam falando desde a formação, primeira experiência e assim seguindo até a experiência atual.

Minha recomendação é: comece por um breve resumo que já traga de início palavras chaves, presentes na descrição da vaga em questão, citando seus resultados – depois você pode contar mais sobre o início da sua carreira e sua trajetória até aqui.

Algo como: Sou uma profissional com xx anos de experiência na área xx, atuando em xxx (palavras presentes na descrição da vaga). Nessa área pude conseguir resultados significativos como …. (então a partir daí pode falar um pouco sobre o próprio histórico).

2. Qual foi seu principal desafio profissional até agora?

Nessa pergunta, comente sobre um desafio que provavelmente poderia encontrar nessa empresa e fale claramente sobre como superou.

3. Quais são seus pontos fortes e pontos a melhorar?

Aqui nada de falar como ponto forte resiliência e ponto fraco perfeccionismo ou ansiedade, hein?

Como ponto forte pode citar algo como visão estratégica, comunicação assertiva, inovação (se fizer sentido) e como ponto a melhorar precisa ser algo que não lhe prejudique na função e também que já esteja trabalhando para melhorar.

Para essa pergunta é recomendável que você faça uma análise de perfil comportamental e invista no seu autoconhecimento, pois assim vai ter mais assertividade na resposta!

4. Por que saiu da empresa anterior ou quer sair da empresa atual?

Seja o mais sincera possível, sem falar mal do seu emprego anterior: pode dizer que suas expectativas de crescimento não estavam mais alinhadas com as expectativas da empresa, por exemplo, mas se prepare para aprofundar-se mais nesse assunto. A sugestão é eliminar ao máximo motivos emocionais e trazer considerações mais técnicas ou de expectativas de carreira.

5. Por que devemos te contratar?

Diga algo como: Minhas experiências e conhecimentos se adequam à descrição do cargo e percebo muita sinergia entre meus valores e os valores da empresa. Acredito que assim como trouxe resultados expressivos por onde passei, aqui não será diferente.

Fale algo que agregue valor à empresa e não somente à você, como porque amo a empresa, porque estou precisando etc…

6. Você tem alguma dúvida sobre o processo seletivo?

É importantíssimo fazer de fato uma pergunta e uma das mais inteligentes é: qual o maior desafio dessa posição, ou: quais são as habilidades comportamentais que vocês mais valorizam no profissional?

Nesse momento, não pergunte coisas como benefícios da vaga etc, a menos que realmente precise saber algo que não foi exposto, mas importante fazer uma das perguntas como sugeri acima.

De uma forma geral, as pessoas têm dificuldade em falar sobre si mesmas, principalmente quando precisam mencionar coisas positivas. Existe uma crença coletiva de que precisamos ser “humildes” e que falar muito sobre si pode parecer soberba ou algo assim, entretanto humildade nada tem a ver com o reconhecimento de suas conquistas e habilidades – e numa entrevista de emprego é imprescindível explorar ao máximo como você realmente se diferencia dos demais.

*Com informações do IstoÉ

