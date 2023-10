Feira do porto da Ceasa é reinaugurada em Manaus

Manaus (AM) – O prefeito de Manaus, David Almeida, reinaugurou, nesta terça-feira (31), a feira municipal do porto da Ceasa, localizada na Vila Buriti, BR-319, zona Sul da cidade. O espaço público, que não recebia melhorias há mais de 28 anos, é a décima feira entregue totalmente reformada e modernizada por meio de convênio com o governo do Amazonas, proporcionando mais comodidade e segurança para os permissionários e visitantes.

Segundo o chefe do Executivo municipal, a revitalização da feira garante uma mudança significativa na área com a ampliação dos negócios no entorno, a geração de emprego e renda e a melhoria da qualidade de vida.

“Essa é a décima feira, de 34 estruturas, e estamos recuperando mais 24, até a metade do próximo ano, a nossa meta é entregar todas as 34 feiras totalmente revitalizadas. Todas as feiras administradas pela prefeitura receberão essa reforma, ampliação e melhorias. Esse convênio, parte são de recursos do governo do Estado, emenda parlamentar do deputado Alberto Neto e recursos da prefeitura. Outras feiras seguirão com recursos de emendas de deputados federais e senadores. Então, essa entrega é muito importante, porque aqui é uma porta de entrada da nossa cidade, de quem entra pelo rio Solimões e Encontro das Águas”, destacou Almeida.

As obras de revitalização da feira do porto da Ceasa contemplaram a instalação de nova rede elétrica, cobertura moderna, regularização do piso e de esquadrias, melhorias no sistema de drenagem, reforma de banheiros, pintura interna e externa, setorização, padronização, wi-fi, entre outros serviços, incluindo o religamento da rede de tratamento de esgoto, que estava deteriorada devido aos mais de dez anos de abandono.

“Nós temos vários desafios, mas desafios esses que nos movem a fazer sempre o melhor pela população de Manaus. Essa feira passa pela principal rodovia do nosso Estado, a BR-319, e não poderia deixar de receber o olhar do nosso prefeito David Almeida, no qual determinou que fizéssemos e déssemos uma atenção especial, no local por onde passam mais de 20 mil pessoas por dia. Então, hoje é um dia de festa e a feira é um símbolo de dignidade, que há muitos anos foi esquecida pelo poder público”, afirmou o titular da Secretaria Municipal de Agricultura, Abastecimento, Centro e Comércio Informal (Semacc), Wanderson Costa.

A feira reúne 67 permissionários envolvidos na venda de peixes, frutas, refeições, entre outros produtos, gerando aproximadamente 190 empregos diretos e mais de cinco mil indiretos.

Outras melhorias

Como parte dos trabalhos e melhorias, a equipe da Secretaria Municipal de Infraestrutura (Seminf) executou o recapeamento do trecho da rodovia BR-319, no porto da Ceasa, onde boxes e quiosques da feira foram totalmente revitalizados. A operação iniciou às 22h de sábado (28), e se estendeu até as 4h de domingo (29).

A área, de 3.330 metros quadrados, recebeu da Seminf 400 toneladas de massa asfáltica, com a finalidade de garantir um tráfego com mais dignidade e qualidade para os permissionários que circulam na parte interna, principalmente para facilitar a ida e vinda com os carrinhos de mantimentos, fardos e os veículos pesados. Toda a revitalização e a pavimentação do local foi pensada para assegurar o bem-estar da população que frequenta a feira do porto da Ceasa.

“O prefeito David Almeida e o secretário de Feiras Wanderson revitalizaram todo esse espaço, e eu não podia ficar de fora, sabendo da realidade de como é andar em uma feira com o trecho deteriorado, e como é difícil receber os produtos nas cargas pesadas. Optamos por realizar essa intervenção à noite, para não atrapalhar o intenso fluxo de veículos que fazem carga e descarga de produtos, mas agora a área da nova feira conta com asfalto novo”, concluiu o secretário de Obras, Renato Junior.

*Com informações da assessoria

Leia mais:

Filho interrompe velório da mãe após perceber marca de violência no corpo

Padrasto foragido é preso por estuprar enteada de 11 anos no Amazonas

Conheça a origem e o conceito do Halloween