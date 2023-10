Projeto do AM vence prêmio nacional para inserção de refugiados no mercado de trabalho

Manaus (AM) – O projeto “Talentos Sem Fronteiras: o desenvolvimento de profissionais venezuelanos e a inserção no mercado de trabalho brasileiro”, implementado pela Organização da Sociedade Civil (OSC) Hermanitos, em Manaus (AM), ganhou destaque nacional com a terceira colocação no Prêmio Ser Humano Brasil. A Solenidade ocorreu na última sexta-feira (27), em Guarulhos, São Paulo.

A premiação é promovida pela Associação Brasileira de Recursos Humanos (ABRH-Brasil) para instituições e empresas que se destacam pelo comprometimento com o desenvolvimento humano e gestão de pessoas. Dentre os participantes, a iniciativa foi a única do Amazonas a vencer a disputa.

O projeto “Talentos Sem Fronteiras” do Hermanitos, que ficou em terceiro lugar na categoria “Desenvolvimento”, enfatiza o empreendedorismo social e a inserção laboral na capacitação e introdução de profissionais migrantes e refugiados venezuelanos no mercado de trabalho.

O documento foi elaborado pela coordenadora do Projeto “Mujeres Fuertes”, Ana Vasconcelos; o diretor de projetos do Hermanitos, Anderson Mattos; e o diretor presidente da instituição, Tulio Duarte.

“Fundado em 2019, em Manaus, o Hermanitos tem desempenhado um papel crucial na vida das pessoas refugiadas e migrantes venezuelanas. Com a missão de auxiliar esses indivíduos em sua integração à sociedade brasileira, o projeto já encaminhou centenas de profissionais para postos de trabalho, trazendo dignidade para os profissionais e talentos para empresas contratantes. A questão dos refugiados é um desafio global e é essencial compreender que esses indivíduos trazem consigo riquezas de suas culturas, experiências e capacidades, enriquecendo as nações que os acolhem”, comenta Tulio.

Em agosto, o Hermanitos também conquistou o segundo lugar na categoria “Desenvolvimento” do Prêmio Ser Humano Regional, durante o 20º Congresso Amazônico de Recursos Humanos (CONAMARH), em Manaus (AM).

“O Hermanitos tem se esforçado para promover o crescimento econômico sustentável e o trabalho decente, alinhado aos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável 8 (ODS 8), estabelecido pela ONU. Em meio à crescente aceitação e inclusão dos profissionais refugiados em Manaus, o Hermanitos atua não somente inserindo esses profissionais no mercado de trabalho, mas também fomentando o desenvolvimento humano e fortalecendo uma sociedade mais justa e inclusiva”, ressalta.

Ainda segundo Tulio Duarte, os resultados das ações do Hermanitos são frutos da colaboração de inúmeras pessoas e entidades. “Esta premiação só foi possível graças aos nossos valorosos parceiros como a Agência da ONU para Refugiados (ACNUR), Fundação Panamericana para o Desenvolvimento (PADF), Ministério Público do Trabalho do Amazonas e Roraima (MPT), ABRH, Operação Acolhida e a todas as empresas que abriram suas portas para esses talentos refugiados. E também os nossos colaboradores e voluntários que, diariamente, colocam seu esforço e coração neste projeto”.

Sobre o Hermanitos

A OSC Hermanitos tem como principal objetivo promover iniciativas de acolhimento, atividades culturais, empreendedorismo e a melhoria da qualidade de vida de pessoas refugiadas e migrantes venezuelanas em Manaus, por meio da inserção no mercado local de trabalho e a promoção da dignidade. Saiba mais sobre a instituição, como apoiar e seus projetos no site: www.hermanitos.org.br.

