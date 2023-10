Novo Airão (AM) – Maurício Passos dos Santos e Nailson Lima da Costa foram presos em flagrante no último final de semana, durante o Festival do Peixe-Boi 2023, no município de Novo Airão, por porte ilegal de arma de fogo e roubo, respectivamente.

Segundo o delegado Mateus Imperatriz Moreira, a operação contou com o apoio do Departamento de Polícia do Interior (DPI), que enviou equipes de delegados, escrivães, investigadores e uma delegacia móvel para a atuação durante o festival.

“Maurício foi preso em flagrante por porte ilegal de arma de fogo de uso restrito, já Nailson por roubo. Posteriormente foi verificado que Nailson também já possuía mandado de prisão por roubo qualificado”, disse o delegado.

Ainda conforme a autoridade policial, foi realizado um trabalho de inteligência com monitoramento de pessoas reincidentes ao crime de roubos de aparelhos celulares em grandes eventos que ocorrem no município.

“Esse fato foi determinante para que os índices desse crime diminuíssem, em comparativo com o ano passado o número de roubos caiu de 64 para 2, após operação Festipaz 2023”, afirmou Moreira.

Ambos foram conduzidos à unidade policial e ficarão à disposição do Poder Judiciário.

*Com informações da assessoria

