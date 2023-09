Governo e Prefeitura de Novo Airão discutem projeto piloto de turismo sustentável

Equipes do Governo do Amazonas e da Prefeitura de Novo Airão (a 115 quilômetros de Manaus) reuniram-se, ontem (22), para traçar as diretrizes do programa de turismo sustentável que está sendo desenhado para o interior do Estado. Conhecido pelas suas belezas naturais, a cidade, localizada na Região Metropolitana de Manaus (RMM), terá um projeto piloto que servirá de modelo para os demais municípios com vocação turística.

A reunião, realizada na Secretaria de Estado de Desenvolvimento Urbano e Metropolitano (Sedurb), contou com a presença do titular da pasta, Marcellus Campêlo; do presidente da Empresa Estadual de Turismo (Amazonastur), Ian Ribeiro; do prefeito de Novo Airão, Frederico Junior; e de suas respectivas equipes técnicas. Foi criado um grupo de trabalho para atuar no projeto.

De acordo com o secretário Marcellus Campêlo, o planejamento não vai focar apenas na vocação turística de Novo Airão, mas em todas as ações e serviços do Governo do Estado, através das secretarias e órgãos que têm atuação no município. Além disso, seguir o que está estabelecido no Plano de Governo para o desenvolvimento do Estado.

“Vamos trazer para o planejamento tudo o que é possível, para que essa vocação seja potencializada, como serviços básicos, de água, esgoto, drenagem, a questão dos resíduos sólidos, a conectividade, o sistema de saúde. Tudo isso será colocado num grande plano estratégico para ser executado de forma integrada entre os órgãos estaduais, em parceria com o município de Novo Airão e o Governo Federal”, ressaltou o secretário.

Na semana passada, Campêlo apresentou a proposta de Novo Airão ao ministro do Turismo, Celso Sabino. O presidente da Amazonastur, que esteve no ministério junto com o secretário, reforça que a ideia do governador Wilson Lima é desenvolver o município sob todos os aspectos – para a população e, também, para o turista. “O Turismo é a matriz econômica do município. E, para que isso possa acontecer de forma ordenada, concreta e pujante, deve-se desenvolver toda a estrutura municipal, envolvendo saneamento básico, segurança, acessibilidade, entre outros”, afirmou.

Segundo o prefeito de Novo Airão, Frederico Junior, muitas ações já estão acontecendo em termos de infraestrutura no município, a exemplo da iluminação pública de LED, implantada pelo Governo do Estado, por meio da Unidade Gestora de Projetos Especiais (UGPE), vinculada à Sedurb, além das melhorias na estrada Manaus Novo Airão, obra da Secretaria de Estado de Infraestrutura (Seinfra).

“Eu tenho muita certeza que, até o final deste governo, vamos conseguir transformar Novo Airão em uma cidade modelo, realmente pronta para receber e para ser a grande referência em turismo sustentável no interior do Amazonas”, disse o prefeito.

