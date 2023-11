‘Casal do crime’ é preso com motocicleta roubada em Manaus

Manaus (AM) – Uma motocicleta com restrição de roubo foi recuperada, nesta quinta-feira (2), pela Polícia Militar do Amazonas (PMAM), por meio das Rondas Ostensivas Cândido Mariano (Rocam), no bairro da Paz, Zona Centro-Oeste de Manaus. Na ação, um homem, de 19 anos, e uma mulher, de 36, foram presos.

Durante patrulhamento, a equipe da Rocam Motos recebeu informações do Centro Integrado de Operações de Segurança (Ciops), relatando que um casal estava trafegando em uma motocicleta com restrição de roubo, na avenida Torquato Tapajós. Após diligências naquela via, o veículo foi abordado.

Durante os procedimentos, foi constatado que a motocicleta possuía restrição de roubo e que a mulher possuía mandado de prisão em aberto. A dupla, juntamente com o veículo apreendido, foi encaminhada para o 19º Distrito Integrado de Polícia (DIP).

Denúncias

A Polícia Militar orienta a população que, ao tomar conhecimento de ações criminosas, informe imediatamente por meio do disque-denúncia 181, ou do 190.

*Com informações da assessoria

